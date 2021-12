El 74% no cree en versión de Pedro Castillo sobre reuniones en Breña, según encuesta Datum

Imagen de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo, durante la 76 Sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, EEUU. 21 septiembre 2021. Mary Altaffer/Pool vía Reuters

Las encuestas no son nada alentadoras para el presidente Pedro Castillo, y es que en los últimos resultados que acaba de arrojar la encuestadora Datum Internacional, según publica el diario Gestión, el 74 % de los peruanos no creen en la versión del jefe de Estado , al asegurar que las reuniones que mantuvo en Breña son de índole personal.

Esta postura se ve con mayor fuerza en Lima (82%), así como en el oriente (78% ). Sin embargo, en el sur y el centro del país es donde se acepta un poco más la versión de Castillo, 34% y 27%, respectivamente.

Además, hay que precisar que las reuniones que mantuvo el jefe de Estado en Breña con diversos funcionarios son rechazadas por el 87% en Lima, así como por el 85% en el norte.

Por otro lado, el 59% en la capital así como para el 54% en el oriente, creen que el presidente sí tenía conocimiento de que el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, guardaba US$ 20 mil dentro del baño de su ex despacho.

Sobre el tema de la vacancia, el 72% en el sur rechaza este pedido realizado por la congresista Patricia Chirinos, mientras que el 55% en Lima lo apoya.

PLENO DEL CONGRESO CONSULTARÁ HOY EL PEDIDO DE VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

El Pleno del Congreso consultará este martes 7 de diciembre, la admisión de la Moción de Orden del Día 1222, que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

Así lo dio a conocer la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, durante la sesión del Consejo Directivo que se desarrolló este lunes 06.

Durante este debate, se han fijado los tiempos correspondientes: 10 minutos para la sustentación de la moción que lleva la firma de legisladores de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, y 10 minutos para que los grupos parlamentarios fijen posición.

Cabe señalar que el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, menciona que para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40 % de congresistas hábiles.

Además, indica que la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción, que sucedió el pasado jueves 25.

CASTILLO Y SU LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Recordemos que durante la ceremonia por el 33° Aniversario de la Policía Nacional del Perú, el presidente aseguró que se van a destinar más de 10 millones de soles para la lucha contra la delincuencia que azota grandemente a nuestro país.

“La Policía Nacional es hoy una institución que crece y se proyecta poniendo por delante los intereses del Perú, siempre al lado del pueblo, brindando un servicio abnegado. Por ello, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ratifico mi respaldo pleno a esta institución tutelar de la patria”, dijo el jefe de Estado, en el marco de celebración de esta importante institución del país.

Indicó que La Ley del Presupuesto 2022 asignará 217 millones de soles en inversiones para el sector interior, de los cuales 202 millones de soles corresponden a inversiones para la construcción de 17 comisarías, dos unidades de investigación y 10 unidades especializadas para laboratorios forenses, servicio de salvataje, divisiones tácticas, entre otros.

“Los delincuentes le han declarado la guerra al Perú, nos atacan todos los días, nos causan daño, nuestra población vive en un estado de angustia, temor y zozobra. Eso debe parar y estamos dando una respuesta más firme y decidida a la delincuencia y la criminalidad”, sostuvo.

“Mis primeras palabras son de saludo y reconocimiento a todas las mujeres y hombres de la policía, que cumplen su labor en pueblos y ciudades, en zonas de emergencia, en las fronteras, las carreteras, llevando la presencia del Estado a quienes más lo necesitan”, agregó.

