Kimetsu No Yaiba:”Demon Slayer”: ¿dónde ver la segunda temporada y cuántos capítulos tiene?

“Kimetsu No Yaiba” el anime que batió records en Japón y el mundo, regresa sorprendiendo en su segunda temporada. Tanjiro Kamado nos lleva a su universo a través de la entrega de “Demon Slayer” que inició el 5 de diciembre. Conoce cuántos capítulos traerá esta entrega y algunos datos más.

Primero es necesario recordar que la primera temporada fue lanzada en el año 2019 y trajo consigo 26 episodios. Ahí conocimos la historia de Tanjiro Kamado un joven que sufrió el asesinato de su familia a manos de demonios. Tras el terrible asesinato, su hermana pasó a convertirse en uno de ellos. Durante la primera temporada vemos a Tanjiro intentando buscar la cura para su querida hermana y para ello se enfrenta a diversos demonios que se le cruzan en el camino.

Luego de esta primera temporada, se lanzó la película Kimetsu no Yaiba: Kyōdai no Kizuna o también conocido como Demon Slayer: “El tren infinito”, la cual fue estrenada en octubre del 2020. Aquí observamos a Tanjiro y sus amigos del Demos Slayer investigar sobre las misteriosas desapariciones que suceden dentro del tren que al parecer no tendría fin, pero se encuentran con un personaje que les tendió una trampa.

El éxito del Tren infinito (The Mugen Train) fue tal que la iniciativa de convertirse en una serie de televisión se dio el 10 de octubre y trajo consigo siete capítulos.

La espera terminó para los fans al ver el primer capítulo el día de ayer, para así continuar con la historia de Tanjiro Kamado que vendrá acompañado de Nezuko, Zenitsu e Inosuke.

¿DÓNDE PUEDO VER LA SEGUNDA TEMPORADA?

Ya está disponible en todos los países y podrás verla desde la plataforma de CrunchyRoll, que es un servicio streaming (como Netflix) dedicado exclusivamente a producciones anime. Debes de crearte una cuenta y elegir el plan que prefieras.

También podrás verlo a través de Funimation y de igual forma tendrás que crearte una cuenta y elegir el plan que consideres.

ESTOS SON LOS CAPÍTULOS QUE TENDRÁ “DEMON SLAYER”

Hasta el momento se sabe que la temporada 2 del anime de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tendrá un total de 18 episodios.

La nueva temporada del manga protagonizado por Tanjiro Kamado se estrenó el domingo 5 de diciembre, y trajo nuevos episodios del arco del Distrito del Entretenimiento, que además continúa lo sucedido en el arco del Tren Infinito.

Este sería el capítulo 8 de Kimetsu No Yaiba temporada 2. Los capítulos anteriores se realizaron en la primera entrega televisiva en el año 2019 donde se cuenta la historia original de Rengoku. En resumen los siete primeros capítulos están basados en parte de la película “Mugen Ressha-hen”, mientras que desde el capítulo estrenado el día de ayer y en adelante contarán las aventuras de los ‘matademonios’ en el arco Distrito del Entretenimiento. Pero todo ello es parte del manga “Kimetsu No Yaiba”.

La división de los episodios ha generado críticas en sus seguidores, ya que la mayoría esperaba una entrega de 24 capítulos. No obstante, la satisfacción del gran estreno ha dejado atrás las críticas y trajo comentarios positivos al ver a sus personajes una vez más en acción.

¡ALERTA DE SPOILER!

¿QUÉ SE SABE DE LOS NUEVOS CAPÍTULOS?

El primer capítulo dura aproximadamente 1 hora, y según lo que se lee en el manga las escenas habrían coincidido en los capítulos 67 al 70. Observamos a Tanjiro visitar a la familia de Rengoku.

El protagonista se enfrentará a Tengen Uzui pero terminará ayudándolo. La misión será infiltrarse dentro del Distrito Rojo.

En el segundo capítulo probablemente conoceremos nuevos villanos Daki y Gyutaro.

