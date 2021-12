Gregorio Pérez confía en Alex Valera para Universitario: “Es un jugador que no tiene techo”

El DT de Universitario, Gregorio Pérez, confía en sacar la mejor versión de Alex Valera el 2022.

Universitario de Deportes culminó en la tercera posición de la tabla del Acumulado de la Liga 1 este año. Y si bien tuvo un repunte desde la llegada de Gregorio Pérez a la dirección técnica, gran parte de este mérito se dio por el crecimiento que tuvo Alex Valera, tanto en su forma de jugar, como en su efectividad de cara al arco. De hecho, fue el uruguayo quien trabajó con él para pulir esas condiciones, destacando que los límites solo se los pondrá el propio jugador.

“ A Valera lo vi jugar y me dejó sensaciones que necesitaba respaldo y confianza. Él fue convocado a la selección peruana”, señaló el entrenador en una entrevista que le realizaron en el programa deportivo ‘Tiempo Extra’ de GOLPERU.

Además, dio a conocer las cualidades del exjugador del Deportivo Llacuabamba, de quien señaló que le hizo ver aspectos que todo futbolista posee cuando empieza en este deporte. “Valera tiene buen físico, es muy potente, profundicé un poco en sus inicios. La ansiedad de querer progresar, a través del trabajo mejorar carencias, es un jugador que no tiene techo ”, precisó ‘Goyo’.

Sin embargo, el mismo Valera reconoció en una entrevista para Willax Deportes hace un par de meses que Pérez le brindó la confianza necesaria para poder sacar a relucir su faceta goleadora. Asimismo, le dio unos consejos para mejorar sus movimientos con y sin balón. “Con el profesor Gregorio Pérez converso todos los días, ha hecho que gane una confianza bárbara. Me dice que tengo que seguir trabajando porque hay cosas para mejorar como el descargar bien con mi compañero y tener frialdad cuando esté frente al arco ”, comentó el delantero nacional, quien fue el futbolista más influyente del elenco ‘merengue’ con 11 goles y 6 asistencias en 24 partidos.

No obstante, el gran momento de Valera no fue sino hasta la llegada del estratega ‘charrúa’, ya que bajo el mando del anterior entrenador, Ángel Comizzo, no pudo mostrar todas sus cualidades. Prueba de ello es que solo convirtió 3 goles, de los cuales 2 los hizo ante Independiente del Valle por Copa Libertadores y el otro fue contra Sporting Cristal en el torneo local. Posteriormente, pudo explotar su potencial y dar señales de ser un jugador, que si se trabaja seriamente con él, puede demostrar aún más y de eso se quiere encargar ‘Goyo’.

VALERA CON LA ‘BLANQUIRROJA’

Recordemos que Alex Valera ha sido considerado por Ricardo Gareca en la ‘bicolor’. Lo siguió desde su etapa en Llacuabamba e incluso lo llevó a la Copa América de Brasil este 2021, donde tuvo ocasiones de anotar ante Brasil y Venezuela, pero erró ambos disparos. Aun así, es un delantero que siempre está en la mira del DT y podría estar en los próximos amistosos de enero.

Alex Valera en uno de los partidos con Perú ante Venezuela en la Copa América Brasil 2021. | Foto: REUTERS

ASPIRACIONES Y REFUERZOS EN LA ‘U’

Gregorio Pérez no solo tocó el tema de Valera, sino también de los refuerzos que sumará el conjunto de Ate de cara a buscar luchar por la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores 2022. “Tenemos una base, pero hay que puntualizar sobre ciertos detalles. Se necesitan hacer algunas incorporaciones a nivel local, veremos a nivel internacional. Sabemos que tenemos pocas ventanas. La aspiración de este club es pelear el torneo local y hacer la mejor presentación en el torneo internacional ”, puntualizó el uruguayo.

Por el momento, solo han oficializado las contrataciones del volante Alfonso Barco y del delantero Joao Villamarín. El primero tiene 19 años y proviene de la descendida Universidad San Martín. Disputó 25 partidos e incluso fue ‘sparring’ de la selección mayor en algunos entrenamientos. Mientras tanto, el segundo fue goleador este año del Sport Boys con 11 tantos.

