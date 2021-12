Defensor del Pueblo exhorta al presidente aclarar las declaraciones del dueño de la casa en Breña

Defensor del Pueblo,Walter Gutiérrez, exhorta al presidente aclarar las declaraciones del dueño de la casa en Breña

El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su preocupación por los audios publicados por Cuarto Poder entre Alejandro Sánchez, figura cercana al presidente Castillo, y el productor de este programa dominical. En este se logra oír a Sánchez solicitar no publicar los videos captados sobre las visitas a la casa del pasaje Sarratea a cambio de favores periodísticos como una posible entrevista con el mandatario.

“Apóyenos esta vez. Estamos saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso… nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyenos, no saque eso y las primicias se la vamos a dar a ustedes. Estamos trabajando en eso, hermano”, es una de las frases captadas en el audio presentado.

“El presidente de la República debe aclarar de forma urgente si el señor Alejandro Sánchez es asesor o funcionario de facto en su gobierno”, se lee en un primer tweet escrito por el Defensor del Pueblo. Este reclamo llega al desconocerse la exacta participación del dueño de la casa de Breña en el gobierno del Jefe de Estado. Se desconoce su injerencia en las decisiones tomadas ya que no existe documento que oficialice su participación dentro del gobierno. Los únicos registros son aquellos obtenidos por los medios en que se le ve constantemente acompañando al presidente, incluso durante su breve gira por los Estados Unidos.

“Las declaraciones del señor Sánchez, en Cuarto Poder, revelarían pedido de favores a cambio de entrevistas y primicias periodísticas, hecho que afectaría gravemente la libertad de prensa y podría constituir ilícitos penales”, dice el último tweet de Gutiérrez. Hasta el cierre de esta nota, no se ha publicado ningún comunicado desde Palacio de Gobierno para aclarar la situación.

En otro momento de la conversación entre Sánchez y Christian Sotomayor, productor de Cuarto Poder, se comenta sobre cómo el presidente ha asimilado su relación con la prensa. “(El presidente) va a empezar a hablar. Estamos trabajando en eso, hermano. Como te digo, hay que entenderlo porque él ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño. Él, incluso, ha llegado un momento que ha dicho “prefiero que me bajen y no dar ninguna declaración a la prensa”. Por eso está trabajando”, se logra escuchar decir al amigo del mandatario.

DEFENSA AL PRESIDENTE

Horas antes de la publicación total del audio, Sánchez brindó una entrevista a Latina donde reconoció ser quien protagoniza el audio que luego reproduciría Cuarto Poder. “Conozco a Stefanie Medina (periodista del mencionado dominical) y un día antes que salgan los audios contacto con ella y le pregunto qué iba a salir, si iba a salir algo... esto fue la semana pasada y me dice ‘no, yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo mi compañero Eduardo’, entonces es ahí donde ella me pasa el teléfono y digo ‘hermano sería importante que no saques porque no hay nada ahí, más bien estamos mal informando al país y vamos a poner más inestable al país’”, señaló.

“Le dije que se está organizando, entonces en cualquier momento el presidente va a salir a dar entrevistas, pero no hay nada, absolutamente nada”, agregó; sin embargo, no han sido pocas las voces de protesta que exigen aclaraciones por parte del presidente de la República. Se espera que en las próximas horas, Palacio de Gobierno o algún otro representante del Ejecutivo pueda mostrar alguna reacción frente a esta revelación.

