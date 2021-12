Asociación Peruana de Empresarios exigen a Pedro Castillo esclarecer reuniones en Breña

Pedro Castillo en el Congreso de la República. Foto: Andina.

Más explicaciones. Tras conocerse que Pedro Castillo mantuvo en estricto privado diversas reuniones con funcionarios en su casa de Breña, la Asociación Peruana de Empresarios, le pidió al mandatario que esclarezca estas juntas a fin de mantener un buen clima social.

A través de un pronunciamiento mostraron su preocupación por la situación que afronta el país e indicaron que tras estas reuniones se habría puesto al descubierto una presunta actividad de tráfico de influencias.

“En su último Mensaje a la Nación, nuestro mandatario solo mencionó que dichas reuniones eran de carácter personal; con lo cual, lejos de aclarar la situación, solo generó dudas y especulaciones acrecentando la situación inestable que tiene un efecto negativo en el desarrollo económico del país”, manifestaron.

Asimismo, en el comunicado, dejaron en claro su postura de rechazar actos de corrupción y a quienes los cometan, sobre todo si se trata de funcionarios públicos, por lo que le pidieron encarecidamente al Ministerio Público que “asuma con responsabilidad” su deber de defender la legalidad con celeridad e independencia.

PEDRO CASTILLO SE DEFIENDE

Sobre estas acusaciones, el presidente Pedro Castillo aseguró en un mensaje a la Nación que dichos encuentros son de carácter personal y que las reuniones oficiales las mantiene en Palacio de Gobierno. Bajo ese contexto, rechazó tener algún interés particular, debido a que una de las reuniones fue con la asesora de un proveedor del Estado.

“Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno, en mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal, por tanto rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación irregulares que hayan favorecido algún interés particular, por ello saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación”, manifestó Pedro Castillo.

¿SALDRÁN AUDIOS?

Según el avance del noticiero de Cuarto Poder, este domingo se emitirá un informe periodístico donde a través de unos audios, dejarían en evidencia algunos favoritismos de Pedro Castillo.

Ante esto, muy atento el presidente, señaló que pese a estas revelaciones, no podrán callarlo. Así lo dejó muy en claro, durante su visita a Cusco.

“Sigamos trabajando juntos el sector público, el privado y la población para luchar contra la pobreza, cerrar esas brechas que nos han dejado en estos 200 años para construir un país más igualitario. Pido desde Urubamba no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos imbuidos en actos de corrupción”, indicó.

“Sería triste y lamentable que un niño, un joven, un adolescente, tenga al frente a un presidente que siendo maestro meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo”, agregó.

Pedro Castillo brindó estas declaraciones en la ceremonia de inauguración de ‘Virgen de Vidawasi’, la ciudadela de salud pediátrica y cáncer infantil del Perú, ubicada en el distrito de Urubamba, región Cusco. Este hospital es el primer centro de salud de este tipo en el país y Latinoamérica que presta servicios médicos y soporte para los pacientes y sus familias.

