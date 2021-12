Yahaira Plasencia asegura que Sergio George la conoció a través de YouTube

Yahaira Plasencia prepara concierto el 15 de diciembre,. (Foto: Instagram)

En su ultima presentación, Yahaira Plasencia recibió grandes elogios por su gran performance sobre la pista de baile de ‘El artista del año’. La salsera, no dudó en mostrar lo mejor de su talento, ya que tenía que salir de la zona de sentencia.

Luego de recibir las críticas del jurado del programa conducido por Gisela Valcárcel, la cantante reveló cómo fue su gran acercamiento con el famoso productor Sergio George.

Yahaira se sinceró y dejó en claro que en Perú, existen grandes talentos, el problema está que son poco los captados por grandes productores y eso hace que muchos artistas se queden sin oportunidades.

“Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y digan: ‘oye, en Perú hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane me encanta que haya hecho esto Gisela (el versus), traer nuevos talentos”, manifestó la salsera.

Sobre los comentarios del jurado, sobre todo el de Adolfo Aguilar, quien aseguró que “Yahaira regresó”, la intérprete de “Cobarde” aseguró que aún siente nervios sobre el escenario, pero que siempre da lo mejor de sí.

“Relajarme un poco más, tengo que confiar más en mí, ando muy tensa, nerviosa y eso que tengo mucha experiencia en el escenario, pero me pongo nerviosa... Yo creo que acá todos queremos la copa, pero lo más importante del concurso es que estoy aprendiendo mucho más. Si gano bien y si no me llevo lindas amistades y experiencias”, explicó.

LOS SENTENCIADOS DEL ARTISTA DEL AÑO

Durante la gala de “El Artista del Año” se presentó un duro duelo de balada en su cuarta gala. Fueron en total cinco los interpretes que llegaron al programa de este 4 de diciembre para retar a los participantes del reality conducido por Gisela Valcárcel.

Estrella Torres y César Vega no pudieron vencer a sus retadores y fueron enviados a sentencia, mientras que Ruby Palomino y Yahaira Plasencia obtuvieron el voto del jurado y lograron pasar a la semifinal sin complicaciones.

Por su parte, César Vega, regresa a sentencia tras salvarse de la eliminación frente a Claudia Serpa y Yahaira Plasencia. Ahora tendrá que dar lo mejor de su talento si quiere competir por una etapa más del reality para llevarse la ansiada copa y convertirse en El artista del Año.

LE DIJO ADIÓS A LA PISTA

Claudia Serpa se convirtió en la tercera participante eliminada y se despide de la oportunidad de levantar la copa de esta temporada de “El Artista del Año”.

La cantante no pudo evitar derramar unas lágrimas al despedirse del programa. “Gracias por la oportunidad, por ponerme este escenario. Era un sueño estar aquí”, sostuvo la integrante de “El Reventonazo de la Chola”.

No cabe duda de que semana tras semana se reducen los participantes de este programa y es que se acerca la final para conocer quién se llevará la copa ganadora.

Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi forman parte del jurado y tienen como función, evaluar a los participantes que buscan llevarse la copa de esta temporada. Deyvis Orosco estuvo ausente en la mesa del jurado por segunda semana consecutiva y en su lugar estuvo Diego Dibós.

Recordemos que Deyvis acaba de ser papá y no dudamos que posiblemente esté con licencia por paternidad.

SEGUIR LEYENDO