Rodrigo González a Magaly Medina por críticas hacia Rodrigo Cuba: “También está mal vender ropa de canje”

Peluchín sacó cara por Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

En la última emisión de Amor y Fuego, Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina por llamar “patético” a Rodrigo Cuba, quien intentó vender la cadena de oro que le regaló su exesposa Melissa Paredes.

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ difundió imágenes del ‘Gato’ Cuba en una joyería tasando el obsequio de la modelo, que al parecer estaría bastante desgastado.

“Me parece ridículo, roñoso de parte del Gato ir a la joyería a intentar vender una pulsera. Ni que fuera una pulsera de brillantes, de zafiros y esmeraldas, ¡no! Es una pulserita de oro, que parece que ni siquiera pesa lo suficiente”, expresó en su programa de espectáculos.

Pero no eso fue todo, la periodista también lo tildó de “ridículo”, “dolido” y hasta de “picón”. “Está bien que estés herido en tu amor propio, en tu orgullo, en tu ego, pero ir roñosamente a intentar vender una pulsera que además está usada, no sé, me parece patético, patético, patético”, dijo varias veces.

Estas declaraciones fastidiaron a Peluchín, quien no dudó en arremeter contra su examiga y defender al futbolista del Sport Boys. A su parecer, no tendría nada de malo vender un regalo de una expareja, especialmente si la relación terminó mal.

“Él se fue calladito, lo reconocieron, le sacaron fotos las ‘sapas, sobrinos de la rana’, y bueno, lo evidenciaron. Él habrá pensado, me imagino yo: esta (Melissa) me regala esto con su nombre, yo pa’ qué quiero esta vaina, es de oro, voy a sacar un billete a ver si con eso aunque sea pago los abogados de todo lo que me ha hecho esta”, señaló Peluchín.

Tras ello, cuestionó a Magaly por dedicarle fuertes calificativos a Rodrigo Cuba, ya que consideró que no había hecho nada malo. “Hay gente que eso lo ve mal, hay gente que eso lo ve criticable. Bueno, también está mal vender la ropa de canje que te dan y nadie dice nada, también está mal eso ¿no? ”.

Recordemos que a inicios de noviembre, Magaly Medina sorprendió a sus fans al anunciar la venta de la ropa exclusiva que ya no utiliza. Fendi, Gucci y Dior son algunas de las marcas que podemos encontrar en su variado catálogo, que todavía sigue disponible en Instagram.

Por otro lado, Gigi Mitre le recomendó al ‘Gato’ Cuba medir sus acciones, ya que ahora es un personaje público. “No midió que ahora él está en el ojo de la tormenta (...) el ‘gato’ Cuba ya entró, cuando antes, a pesar de estar casado con Melissa Paredes, era perfil bajo”, consideró.

MÁS INDIRECTAS

A Rodrigo González no le bastó con criticar a Magaly Medina por vender su ropa en redes sociales, sino también aprovechó la ocasión para mandarle un par indirectas en relación a la presunta relación amorosa que tuvo Alfredo Zambrano con Giuliana Rengifo.

“También está mal quemar las camas, los colchones cuando se meten con las amantes, y de eso también nadie dice nada”, señaló el conductor.

Como se sabe, Giuliana admitió haber tenido un fugaz amorío con el notario cuando éste se encontraba separado de la ‘Urraca’. El romance solo habría durado un mes, ya que la artista viajó fuera del país y la relación se enfrió por la falta de comunicación.

Debido a esta confesión que dio la cantante en Amor y Fuego, el equipo legal de Alfredo Zambrano le mandó una carta notarial a Rengifo. Se presume que también a Rodrigo González y Janet Barboza; sin embargo, ninguno de los dos confirmó la recepción de dicho documento.

