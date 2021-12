Greg Michel dedica tierno mensaje a su novia tras accidente: “Abrí los ojos y tú estabas a mi lado”

Greg Michel agradeció a su novia por su apoyo incondicional. (Foto: Instagram)

Más enamorado que nunca. El modelo belga Greg Michel dedicó un romántico mensaje a su novia Lucero Gonzáles por cuidarlo en todo momento tras sufrir un grave accidente en su gimnasio en Tarapoto, que lo llevó permanecer en estado de coma y a someterse a varias cirugías para salvar su brazo.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el excombatiente recordó que la primera persona que vio al despertar del coma fue a Lucero, quien lo visitó diariamente al hospital para asegurarse que estaba bien.

“ Al abrir los ojos después del coma en el que estaba, estabas tú a mi lado teniendo mi mano. Los días que siguieron tuviste que esperar afuera sin poder entrar, en la banca de espera. Todos los médicos te veían y me comentaban que querían decirte a gritos que esperes en casa, que todo estaría bien”, escribió en su plataforma.

Más adelante, detalló que su enamorada siguió visitándolo pese a que su estado de salud ya había presentado una ligera mejoría. Esto le demostró a Greg el gran amor que sentía Lucero por él.

“He mejorado pasando las 3 operaciones y podías verme 10min al día, me acompañaste, como siempre, a Lima para operarme una vez más. Me siento bendecido por tenerte y sentir ese amor único. Lo único que te puedo prometer es seguir siendo fuerte y luchar pase lo que pase. De tu mano siento paz”, indicó el exchico reality.

“Después de años juntos siendo un total idiota, Dios me dio la oportunidad de renacer y ser mejor hijo, esposo, amigo y ser humano. Gracias por todo. No podría cansarme de decirte que te amo ”, añadió.

La publicación enterneció a sus seguidores, quienes le desearon los mejores deseos para su relación y para su pronta recuperación. Personajes del medio como Jean Paul Santa María, Zumba y Giuseppe Benignini también le mostraron su total apoyo.

Greg Michel dedicó romántico mensaje a su novia Lucero Gonzáles. (Foto: Instagram/@gregmichel)

PIDE PERDÓN A SU EXPAREJA

La salud de Greg Michel ha mejorado considerablemente tras sufrir un terrible accidente en Tarapoto. Ahora que su vida está fuera de peligro, el modelo belga aprovechó para pedirle perdón a Olenka del Águila, madre de su hijo, a quien le debía dinero por no pasar la pensión del pequeño.

Michel aseguró que, pese a que su expareja le deseó lo peor tras el accidente, no le guarda rencor. Es más, se siente gratamente sorprendido con su familia, quienes lo apoyaron desinteresadamente cuando se encontraba delicado de salud.

“Toda la familia de Olenka A1, no tengo palabras para el apoyo que he recibido de ellos, de sus tíos, sus primos. De ella (la madre de su hijo) solo recibimos comentarios negativos, que se quede como está o cosas así”, indicó.

“Igual yo le quiero decir que si en algún momento le hice daño, solo le quiero pedir disculpas públicas a ella y a todas las personas que he podido hacer daño. Creo que he regresado (a la vida) para hacer las cosas bien y para ser una mejor persona”, agregó.

¿QUÉ LE PASÓ A GREG MICHEL?

El pasado 15 de noviembre, Sebastián Lizarzaburu utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar que Greg Michel se encontraba en estado de coma tras sufrir un accidente en su gimnasio en Tarapoto.

“Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre ”, dijo Lizarzaburu.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable”, agregó.

El 17 de noviembre, Magaly Medina informó en su programa que Greg Michel despertó del coma, pero que su estado de salud seguía siendo bastante delicado debido a la pérdida de gran cantidad de sangre.

