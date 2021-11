Giuliana Rengifo a Magaly Medina y Alfredo Zambrano: “Yo dije mi verdad y ellos aclararon que yo no me metí en ningun relación”

Giuliana Rengifo le responde a Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Magaly Medina y Alfredo Zambrano respondieron a las revelaciones que diera Giuliana Rengifo sobre la relación amorosa que mantuvo hace varios atrás con el notario. La pareja indicó que ese tema ocurrió cuando ambos estaban separados y que “no tiene importancia” en ese momento para ellos.

Al respecto, Giuliana Rengifo se comunicó con el programa ‘América Hoy’ donde manifestó que se encontraba tranquila porque se comprobó que ella dijo la verdad y que ese tema ahora “pasa a segundo plano en mi vida”

“Yo ya dije mi verdad. Ellos también aclararon que yo no me metí en ningun relación, que fue cuando ellos no estaban. Era lo que yo quería que dijeran, porque fueron seis años en los que no estaban como pareja. Para mí eso es una tranquilidad”, dijo la cantante.

Agregó que, si bien Magaly Medina multiplicó por cero las relaciones amorosas de su notario, Giuliana resaltó que ese es parte del show que hace la conductora de ‘Magaly Tv: La Firme’. “Los que estamos en TV sabemos que de qué manera puede haber una respuesta. En su momento yo le tenía mucho respeto porque me apoyó mucho y me hacía videos lindos y para ella me decía la bomba sexy”.

“Yo super agradecida siempre y como dijo Pamela, lo que fue en tu año que no te haga daño, pero tampoco menospreciar las relaciones que pudo haber tenido tanto ella como su esposo. Él sabe de espectáculos y sabe cómo manejarlo. Ella es la reina del show y no puede ignorar”, recalcó la ex Agua Bella.

Finalmente, Giuliana Rengifo indicó que está tranquila por lo que dijo la pareja. “Ellos dijeron lo que quería escuchar y ya lo que venga y lo que pase será parte del show que ellos quieren hacer”.

ETHEL PIDE RESPETAR EL MATRIMONIO

Tras escuchar a Giuliana Rengifo, Ethel Pozo esperaba que no se vuelva a tocar el tema en su programa por respeto al matrimonio de una pareja. “Ojalá este tema se de por cerrado. Mi opinión es que hay un matrimonio de por medio, un esposo, una esposa a los cuales hay que respetar y ya no hablar más de ese tema. Yo creo que Giuliana Rengifo tiene el talento para hacer toda su carrera y ya dejar zanjado todo esto”.

“Acá tenemos distintas opiniones. Ustedes saben que yo valoro muchísimo el matrimonio y para mí eso es lo fundamental. Ya no tocarlo, ya respetar”

ALFREDO ZAMBRANO: “YO ESTABA SOLTERO”

Durante el reportaje de Día D, Alfredo Zambrano respondió sobre la relación que tuvo con la cantante de cumbia hace años atrás. “¿Tuviste algo con alguna persona?”, se le escucha decir al periodista.

“Yo en ese momento era soltero, podía salir y viajar pero nada especial... Vuelvo a insistir lo mismo, desde que me casé con ella estoy metido en mi matrimonio al 100 porciento”, dijo el notario.

Por su lado, la conductora se mostró muy tranquila y señaló que nunca había escuchado de una relación entre Alfredo y Giuliana.

“Lo que él ha hecho en su época de soltero, nunca le voy a reclamar, además, él nunca me ha mencionado, nunca lo he sabido pero sé que es un hombre que definitivamente tranquilo no va a estar. Como él dice, todo eso fue sin importancia porque finalmente siguió persiguiéndome hasta que me case con él”, dijo Medina.

