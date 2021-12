Melissa Klug aclara que no invitará a Youna a su casa en Navidad: “Van a estar Samahara y mi nieta”

Melissa Klug no invitará a Youna a su casa en Navidad. (Foto. Instagram)

A través de un enlace en vivo para En boca de todos, Melissa Klug presento su casa y cómo la ha decorado para pasar la Navidad, donde recibirá a sus hijos y a su pareja. Muy claramente, la empresaria señaló que solo recibirá a su mamá, sus hijos y su pareja Jesús Barco. ¿Y Youna?

Asimismo, se refirió a la reciente reconciliación de Samahara Lobatón con el padre de su hija, quienes ya viven juntos y en su propia casa.

“Va estar en realidad mi familia, que son mi mamá, mis hijos, mi nieta y de hecho que va estar Jesús (Barco)”, indicó Melissa al ser consultada por las conductoras de televisión sobre con quienes pasará esta Navidad. Sin embargo, al escuchar la respuesta de la Blanca de Chucuito, le preguntaron: ¿y Youna?.

“Estará mi hija y mi nieta, y de ahí ella de hecho que se va a ir con su familia, ella no vive acá”, recalcó Klug, destacando que su hija solo llegará de visita por unas horas.

Consultada si es cierto que es muy celosa con los novios de sus hijas, ella señaló: “Soy mamá gallina, me gusta proteger a mis hijas ”.

“Siento, no un fastidio o cólera por las parejas de mis hijas, pero tengo ojo de madre y yo no me voy a equivocar nunca”, aclaró.

Respecto a la reciente reconciliación de Samahara Lobatón con Youna, Melissa indicó que no puede meterse en la decisión de su hija, pero pase lo que pase, siempre la apoyará. Sobre todo por Xiana, su nieta.

“Bueno, yo no me puedo meter en su vida pero ellas (sus hijas) ya son grandes y ellas deciden con quién estar. Yo voy a estar siempre para aconsejarlas, para apoyarlas, pero son sus vidas” , dijo en un primero momento, para luego enfocarse en Samahara.

“Es la vida de ella, yo no lo elegí como pareja, yo no lo elegí como padre de su hija, es ella, y bueno, yo creo que todos cometen errores y ella por ahí, en su momento, quiere luchar por su familia. Es decisión de ella, no soy quien para meterme, pero estaré ahí siempre para apoyarla, siempre”, resaltó.

MARCA DISTANCIA CON YOUNA

Tula Rodríguez, por su parte, le preguntó si daría el primer paso para tener una mejor relación con Youna. A lo que Melissa contestó: “Yo de verdad que deseo que mi hija sea muy feliz, y mientras ella esté feliz, yo también lo voy a ser, y voy a tratar de hacer muchas cosas por ella, por Xianna”.

“Yo voy a estar feliz y contenta si la veo a mi hija feliz, y si se vuelve a equivocar, pues ¿quién no se equivoca?”, concluyó la pareja de Jesús Barco, quien resaltó que lo importante de equivocarse es “que pueda aprender”.

