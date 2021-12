Rodrigo González compara a Andrea Luna con Melissa Paredes, por “usar su misma dinámica”

Rodrigo González se refirió a acusaciones de Andrea Luna contra Pietro Sibille. (Foto: Instagram)

El conductor Rodrigo González no pudo evitar referirse al comunicado de Andrea Luna tras la acusación de Pietro Sibille, quien la acusó de serle infiel con Andrés Wiese. Como se recuerda, la actriz señaló que fue víctima de abuso psicológico y físico de parte del actor de La Gran Sangre.

Aunque intentó tocar con pinzas el tema, señalando que es una situación bastante fuerte y delicada, no pudo decir lo que piensa. El presentador comparó a Andrea Luna con Melissa Paredes, pues para él, ambas han usado la misma técnica, acusar a sus exparejas de maltrato cuando han sido señaladas de infieles.

“Muy parecido a lo de la Melissa Paredes”, indicó Rodrigo mientras leía el comunicado de Andrea. “Bueno, fuerte acusación, grave acusación, pero últimamente te has dado cuenta que cuando descubre su pendej...” , continuó.

Luna señaló que tenía una relación tóxica con Pietro Sibille en su comunicado, a lo que el conductor le preguntó: “Alla, ¿entonces la terapia era chaparte a Andrés Wiese?”.

Gigi Mitre no dudó en intervenir e indicar que la actriz estaba “mezclando las cosas”.

“Tú me das una bala , yo te doy tres basucazos” , respondió Rodrigo, quien señaló estar de acuerdo con su compañera. El presentador resaltó que lo que dice Andrea no lo pone en tela de juicio, pero por qué decir ello cuando es acusada de infiel.

Tras decir esto, continuó leyendo el comunicado. Cuando llegó a la parte donde dice que que tiene pruebas del maltrato de Pietro durante los 7 años de relación, González señaló: “Vaya videoteca que debes tener, ¿tú amigos sabían? son testigos del maltrato, son cómplices. Mejor ni los metas porque los dejas mal”, dijo.

“No sé si Andrea vas a tener unas pruebas contundentes, me imagino que las debe tener. Si no le esperan hartos días en (la cárcel) Santa Mónica. Es decir, ¿si él no decía que habías sido infiel, lo seguías guardando? Madura, todavía le pone”, arremetió mientras continuaba leyendo.

“Vuelve a meter el recuerdo de loo feministas, de acuerdo contigo, pero qué tiene que ver esto acá”, se preguntó tras terminar de leer el comunicado.

“Lo que pasa es que decimos lo que pensamos, hay un sector de la población que dicen por eso pasa lo que pasa, porque ponen en duda. Hay muchas también que usan el contexto para llevarse por delante a las personas que quieren llevarse por delante, y no se puede ir con ese caballo de batalla que a tanta mujer atañe, que a tantas mujeres flaco favor le hace que saquen eso como lo hizo la Paredes en su momento. Que puede haber una cuota de razón, sí, pero siguen la misma dinámica”, apuntó.

Respuesta de Andrea hacia Pietro Sibille. (Foto: Captura Facebook)

LA COMPARA CON MELISSA PAREDES

Rodrigo González señaló que las acusaciones de Andrea son muy fuertes, sin embargo, “pero soltar eso en este momento es como lo que hizo la Paredes, es igualito que hizo la Paredes, cuando estaba con el bailarín en la camioneta, resulta que el Gato Cuba, era la peor basura del mundo y no nos habíamos enterado. Ahora Andrea, usa la misma técnica y usa el feminismo y que deberíamos apoyarnos y todo, cuando se chapa a Ricolás. No mi amor, así tampoco es cariño ”, concluyó.

Por su parte, Gigi Mitre señaló que le parece una situación bastante delicada, pero sí coincide que se está usando un doble discurso.

“ANDREA LUNA Y PIETRO SIBILLE SON DOS TÓXICOS”

Rodrigo Gonzáles se refirió también a los supuestos maltratos de los que ha sido víctima Andrea de parte de Pietro, señalando que ambos le parecen dos personas tóxicas, por cómo uno se ha referido de la otra persona.

A su parecer, han basado su relación, no en el amor, sino en cómo destruirse. “No sabemos cuál es más o menos, lo que estamos viendo ahí es un par de tóxicos”, resaltó el presentador.

Mientras que Gigi dijo: “Me parece muy injusto que una mujer tenga que aguantar 7 años”, resaltando que, basándose en el comunicado de Andrea, que la actriz haya tolerado todo lo descrito, es porque también ha estado mal, “es una enfermedad”.

“Ahí lo que menos había era amor, para mi”, recalcó la conductora de Amor y Fuego.