Bruno Pacheco, exsecretario de Pedro Castillo, investigado por presunto tráfico de influencias en licitación de Provías

| Imagen: Panorama

El Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, inició de oficio la investigación contra Karelim Lizbeth López Arredondo y Bruno Pacheco Castillo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias y contra los que resulten responsables, funcionarios de PROVÍAS y particulares, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

La fiscal provincial Karla Zecenarro Monge, dispuso que su despacho inicie la investigación en un plazo de 120 días a raíz de una denuncia pública, donde se dio a conocer que, tras la visita de la asesora de una empresa constructora a Palacio de Gobierno, habría ganado una millonaria obra en la región de San Martín.

Los hechos materia de investigación están relacionados con presuntas irregularidades en la Licitación n.º 01-2021-MTC/12 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por un monto ascendente a S/. 232,587,014.30 millones de soles, convocada por PROVÍAS Descentralizado, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, de la cual Karelim López es asesora.

La investigación preliminar tiene como finalidad determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelim López y Bruno Pacheco, así como contra los que resulten responsables, en los que podrían estar involucrados funcionarios de PROVÏAS y otros particulares representantes del Consorcio.

Como se recuerda, Pacheco está involucrado en una investigación con la Fiscalía Anticorrupción porque se le encontró 20 mil dólares en efectivo en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno. Además, se le vinculó con una supuesta injerencia para pedir ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, así como unos pedidos a la Sunat para favorecer a empresas allegadas. Mientras que Karelim López es una de las personas que fue captada manteniendo reuniones en la casa de Breña desde donde despachaba extraoficialmente el presidente Pedro Castillo.

En esta investigación se ha requerido a PROVÍAS copia del expediente completo e informe del estado actual de la Licitación n.º 01-2021-MTC/12; así como informe los cargos y áreas donde trabajan de los funcionarios que participaron del Comité que otorgó la buena pro al Consorcio.

También se ha solicitado a la Secretaría General de Palacio de Gobierno, informe sobre las visitas que ha realizado Karelim López, así como a PROVÍAS, informe las visitas que la asesora ha realizado a su institución, al igual que exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

De encontrarse responsabilidades el artículo 399º del Código Penal, establece penas no menores a cuatro ni mayor de seis años por el delito de negociación incompatible. De igual modo el artículo 400º, establece penas similares por el delito de tráfico de influencias.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

Bruno Pacheco no podrá salir del país, luego que el Ministerio Público solicitara esta medida a fin de seguir esclareciendo sus denuncias tras encontrarle una fuerte cantidad de dinero que no supo justificar dentro del baño de su ex despacho.

En entrevista con RPP Noticias Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, manifestó que el fiscal Marco Huamán, como parte de las diligencias, ya ha presentado esta solicitud al Poder Judicial.

“Ya ha presentado una solicitud al Poder Judicial para un impedimento de salida, estamos a la espera de la resolución que emita este órgano para que nosotros también podamos avanzar en las diligencias que tenemos programadas”, expresó.

“Aproximadamente son 6 meses los que se solicitan, que son renovables, y lo importante de esa medida es que durante ese tiempo se garanticen los actos de investigación que viene realizando el doctor Marco Huamán, que está avanzando de manera bastante concreta. Es una investigación que viene madurando rápidamente”, acotó.

