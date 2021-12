Yo soy, Grandes Batallas: César Osorio, imitador de Axl Rose, arremetió contra Latina y aseguró que lo hacen quedar mal

Axl Rose peruano acusa a Latina de hacerlo quedar mal. (Foto: Captura)

¡La polémica continúa! El imitador peruano de Axl Rose, César Osorio, explicó las razones del por qué no se ha presentado en la nueva temporada de Yo soy, Grandes Batallas y arremetió contra la producción de Latina.

El pasado 21 de noviembre, el imitador paraguayo que llegó a Perú para competir en el reality encarnando a Axl Rose retó en vivo al peruano a un duelo para demostrar quién sería el mejor.

“Ojalá podamos competir y ver quien se queda con la silla. César, si quieres venir a participar, si quieres venir a desafiarme, te espero. Vamos a ver quién es el mejor Axl Rose en Yo soy: grandes batallas”, dijo Alejandro ante las cámaras de Latina.

Ante ello, el músico no se quedó callado y decidió responder con un extenso mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook. En el texto detalló que él no puede ir al concurso sin una invitación por parte de la producción del programa.

“Yo no puedo ir al canal, tocar la puerta y decir quiero retar al Axl paraguayo, déjame entrar. Lo que tiene que suceder, es que la producción me llame y me diga que quieren que esté en el programa, retando al paraguayo y así coordinar toda una mazamorra de cosas que hay que coordinar para llegar hasta ese escenario de tv”, así comenzó su comunicado.

Asimismo, dijo que el interés de hacer un reto entre ambos sería solo del canal y del juez Mauri Stern, con quien no mantiene una buena relación.

“El interés de retar es de la producción y del arrugón de Mauri...Mía no porque no es mi intención ser el mejor Axl Rose, eso me vale tres pepinos porque yo no soy imitador”, señaló el músico.

Por último, acusó a la producción de Latina de querer manchar su nombre y aseguró que la reciente salida del imitador internacional del programa se habría grabado con anterioridad.

“Ahora ya sabemos que sólo querían hacerme quedar mal a nivel nacional, puesto que la salida de Axl ya estaba grabada con anterioridad (o sea, no había tiempo para retar) así como todos los programas de diciembre lo están”, escribió en su red social.

Cabe resaltar que, César Osorio se ha presentado en diferentes programas de la farándula peruana hace unos meses, admitiendo que tenía problemas con el canal de San Felipe tras regresar a la competencia y siendo eliminado rápidamente.

CÉSAR OSORIO VERSUS MAURI STERN

El pasado jueves 18 de noviembre, se presentaron los imitadores de Axl Rose y Slash por primera vez en Yo soy, Grandes batallas internacional interpretando el tema “Welcome to the jungle”.

Al culminar su presentación, Mauri Stern tuvo palabras de elogió para el dúo y entre su comentario, recordó el show de César Osorio meses atrás. Cabe resaltar que ambos tuvieron un altercado en la temporada anterior.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (imitadores paraguayos) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar”, dijo el exintegrante de Magneto.

Por su lado, el músico peruano utilizó sus redes sociales para revelar que Mauri rechazó un debate a señal abierta que le propuso para solucionar sus diferencias. Asimismo, lo llamó “tibio” y publicó una conversación donde el cantante no aceptaba su invitación.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cual arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza que no estoy para tibios”, se puede leer en su publicación.

