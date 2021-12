Mirtha Vásquez al Congreso: “el pedido de vacancia busca una situación de desestabilización para el país”

Ministra Mirtha Vásquez habla de la vacancia presidencial

La primera ministra, Mirtha Vásquez, volvió a referirse sobre el pedido de vacancia presentado en el Congreso de la República y manifestó que el documento no tiene “los argumentos suficientes” y este no debería ser el “procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones al presidente de la República”. La jefa del Gabinete recalcó que esta medida podría interpretarse como “una situación de desestabilización para el país”.

“La vacancia es un procedimiento extremo que en realidad no constituye una orden de control político. La vacancia lo que permite es destituir a un presidente por una causal específica y en este caso nosotros consideramos que el documento en el que se solicita la misma no tiene los argumentos suficientes y no debería ser este el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República”, indicó en conferencia de prensa junto a los ministros de Salud, Economía y del Interior.

Agregó que “si hay algún tipo de dudas o indicios o una situación irregular hay mecanismos para hacer este tipo de investigaciones. El Congreso de la República si quiere pedir explicaciones para algún asunto gubernamental corresponde llamar a los ministros, en este caso a mi persona como primera ministra para responder sobre estos temas”.

“Nosotros estamos prestos, pero repito que la vacancia es un mecanismo extremo y que en estas circunstancias implicaría que si no se tienen los argumentos suficientes podría incluso interpretarse como una situación de desestabilización para el país y el Estado cuando hoy mismo lo que se necesita es la gobernabilidad para atender las urgencias de los peruanos”, enfatizó la premier.

Mirtha Vásquez también respondió a la pregunta si pone las manos al fuego por el presidente Castillo tras las polémicas reuniones en la casa de Breña. “El presidente se reafirma que no ha habido ni se ha tratado ningún asunto de estado en la casa de Breña. Las circunstancias en las que el ministro de Defensa concurrió las va a aclarar él mismo en su momento”.

“Nosotros somos los más interesados en que se esclarezcan estos temas. No se trata de simplemente tener un acto de fe, sino que colaboremos con las investigaciones para que los ciudadanos y todos los peruanos nos sintamos tranquilos y disipemos cualquier duda respecto a hechos irregulares y peor aún ilícitos”, concluyó.

ANUNCIA CIERRE DE CASA DE BREÑA

Durante la conferencia de prensa que brindó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que la casa de Breña será cerrada totalmente. Como se recuerda, el ultimo fin de semana, se pudo conocer que el presidente Pedro Castillo, mantenía diversas reuniones con funcionarios.

“Se va a descartar cualquier tipo de atención y cualquier tipo de situación que parezca que se está haciendo acciones por fuera de Palacio de Gobierno. Las atenciones se realizan aquí, en las oficinas de Palacio, y no va a haber ningún tipo de atención por fuera del mismo”, mencionó la primera ministra este miércoles 1 de diciembre. La casa de Breña o cualquier otro local no va a ser utilizado para evitar cualquier tipo de especulación”, puntualizó Vásquez.

Por otro lado, dejó en claro que pese a que la Fiscalía Anticorrupción mencionó que no hay indicios para iniciar una investigación sobre este hecho, desde el Gobierno trabajarán siempre en pro a la transparencia.

“Para este Gobierno sí es muy importante mejorar los mecanismos de transparencia de cara a las preocupaciones de los ciudadanos”, señaló.

