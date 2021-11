Mirtha Vásquez: “La presentación de vacancias no es saludable, impacta en la gobernabilidad”

Conoce más sobre el subsidio

Las tiene claras. Mirtha Vásquez se mostró en contra de todo acto que genere inestabilidad en el Gobierno, sobre todo en esta temporada, Para la titular de la PCM, presentar una moción de vacancia contra Pedro Castillo, solo generaría negatividad en la gobernabilidad.

En ese sentido, Vásquez señaló que nuestro país vive una de las peores crisis políticas, ocasionada por los intentos de seguir polarizando y generar inestabilidades, lo cual es “muy riesgoso”, por lo que los actores deben estar conscientes de lo que podría ocurrir.

“Una situación de inestabilidad para el país, la presentación de vacancias en realidad no es saludable no solo para la situación política, eso impacta en la situación de gobernabilidad para atender los problemas reales”, manifestó Mirtha Vásquez en TVPerú.

En ese sentido, remarcó que la población está esperando que se atiendan problemas como la salud y la educación, pero que, “lamentablemente estamos enfrascados en una confrontación y creo que eso tenemos que superarlo”.

Por ello, Mirtha Vásquez precisó que es importante y necesario, intentar a volver a tender puentes, generar diálogos y dar señales importantes.

ESTADO FISCALIZADOR

Durante su discurso, Mirtha Vásquez dejó muy en claro que no hubo un cierre unilateral de las minas en Ayacucho, sino que la idea es que estas empresas cumplan con lo que indica las leyes vigentes.

Ante ello, Mirtha Vásquez se dirigió a la población de Ayacucho para asegurar que la declaración emitida por la PCM “no desconoce los compromisos a los que hemos llegado con ellos”.

“Esta es una etapa en la que el Estado asume un rol diferente como el que ha tenido tradicionalmente, ya no vamos a ser un Estado solo tramitador, vamos a ser un Estado fiscalizador y, además, un Estado que atiende las demandas de la población”, manifestó.

Antes de culminar, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró gobiernos anteriores desatendieron las demandas de lo ciudadanos, es por ello que actualmente existen más d 200 conflicto ambientales.

“Desde que asumí esta responsabilidad nuestro enfoque ha sido el diálogo. No podemos seguir siendo un Estado que tiene enfoque de bombero, que va cuando el conflicto explotó. Tenemos que ser un Estado preventivo”, agregó.

DOBLE TRABAJO

La jefa del PCM, Mirtha Vásquez, consideró que presentarse ante el pleno del Congreso para sostener la suscripción del acta en el que se ratifica el cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho “sería hacer un doble trabajo”, ya que aseguró que tiene pendiente una citación ante la Comisión de Energía y Minas.

“Yo siempre he dicho que estoy dispuesta a ir a los lugares donde me citen para explicar estas situaciones. Yo creo que es legítimo que en el Congreso estén preocupados por este tema, ya tengo una citación para (acudir) a la Comisión de Energía y Minas, que me parece la más pertinente”, acotó en conversación con TV Perú, este miércoles 24.

“Ya ir al Pleno, no sé, me parecería, desde mi punto de vista, sería hacer un doble trabajo. Pero más allá de eso, estoy dispuesta a contestar, a presentarme en todas instancias para aclarar”, sostuvo.

Asimismo, la primera ministra indicó que el Perú carece de una confianza entre las instituciones, por ese motivo deberá acudir a las instancias donde la convoquen a fin de esclarecer acciones tomadas.

“En nuestro país estamos adoleciendo mucho el tema de desconfianza. Si para construir confianza y generar una situación de gobernabilidad, tengo que presentarme y dar detalles de lo que sucedió, pues voy. Me presentaré a donde me citen”, explicó.

SEGUIR LEYENDO