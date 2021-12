La razón por la que Raúl Ruidíaz se quedaría en el Seattle Sounders pese al interés de otros equipos

Raúl Ruidíaz tendría que quedarse en el Seattle Sounders por un tema contractual. | Foto: Getty Images

El futuro de Raúl Ruidíaz no parecer ser del todo claro. Y es que a pesar de que la semana pasada realizó una publicación en su cuenta de Instagram que sonó a su despedida del Seattle Sounders. Esto no sería posible debido a una norma interna en los contratos de los jugadores de la MLS.

¿Qué significa? Lo explicamos a continuación. Primero, para entrar en contexto, tomemos en cuenta que el contrato del delantero se dio hasta finales de este año con opción a extenderlo uno más, es decir, hasta el 2022. De hecho, de acuerdo con el portal ‘Sounder At Heart’, los directivos del Sounders tenían intención de prolongar la estancia de Ruidíaz por un año más.

Ahora, aquí entra la cuestión por la que la ‘Pulga’ no podría salir de su equipo. Y es que según Alonso Contreras, periodista peruano que radica en Estados Unidos, conversó con el diario ‘El Comercio’ sobre esta situación contractual, la cual sería muy común en dicho país. “En los contratos de la MLS, hay un último año de opción. El club tiene la potestad de esa opción y el jugador no puede decir: ‘no quiero o no voy a firmar’. A Raúl Ruidíaz le dijeron que iban a usar esta opción y ya la firmaron” , indicó el comunicador que trabaja en Area Sports Network.

En ese sentido, la única opción de que salga es que la entidad de Washington decida venderlo, lo cual no parece que vaya a suceder. Solo en el caso de Yordy Reyna, quien recientemente se desligó del DC United, estaría libre de negociar un contrato con cualquier otro equipo. “Raúl tiene que jugar en los Sounders. A los medios de comunicación les dan la lista de jugadores de la MLS que están fuera de contrato para el 2022 y el único peruano es Yordy Reyna. Como se ha ejercido la opción en Raúl Ruidíaz, él no está ahí ”, señaló Contreras, dando a entender que sería muy poco probable que el exjugador de Universitario de Deportes cambie de club.

INTERÉS DESDE MÉXICO

Sin embargo, la misma página de la MLS ha hecho eco de la noticia que lanzó el también periodista peruano Diego Montalván, de Telemundo Deportes, en donde afirma un interés real en Raúl por parte del Cruz Azul de México. Aunque esto no se llegaría a concretar por la ejecución del año adicional a cargo del Seattle Sounders.

Publicación del periodista Diego Montalvan sobre el interés del Cruz Azul en Raúl Ruidíaz.

Cabe resaltar, que en las últimas semanas se ha venido especulando con una posible vuelta de Ruidíaz al fútbol mexicano. De acuerdo con el periodista mexicano, Gibrán Araige, la ‘Máquina Cementera’ querría tenerlo en su equipo por pedido del entrenador nacioonal Juan Reynoso. A esto se le suma el América del mismo país, que también tendría interés en sumarlo a sus filas, haciendo hincapié en que Pedro Aquino, compañero de selección, habría conversado con él para convencerlo de llegar al elenco que dirige el argentino Santiago Solari. No obstante, habría dos obstáculos: el primero es el alto sueldo que gana Ruidíaz en la MLS, el cual superaría los 2 millones de dólares por año. El otro sería la cláusula de rescisión que cuenta el jugador, la cual asciende a los 8 millones de dólares. Montos imposibles para el vigente campeón de la Liga MX debido a sus problemas económicos.

El periodista Gibrán Araige explica sobre el interés del América y Cruz Azul en Raúl Ruidíaz.

NOTA

El menudo delantero peruano ha salido goleador en donde ha jugado. De hecho, con el Sounders tiene 63 goles en 99 encuentros. Mientras que en con el Monarcas Morelia convirtió 41 tantos en 74 partidos. Números sumamente interesantes para cualquier entidad, aunque por lo pronto seguiría en la MLS.

SEGUIR LEYENDO