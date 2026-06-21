Más de la mitad de los peruanos quieren un gabinete multipartidario en el próximo gobierno, según encuesta

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Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue realizando el conteo de votos de la segunda vuelta, los peruanos ya están pensando en cómo desean que gobierne el próximo presidente o presidenta del Perú. Una nueva encuesta realizada por Ipsos indica quela mayoría de ciudadanos considera que el próximo Consejo de Ministros debe estar compuesto por integrantes de diferentes partidos políticos.

El estudio de opinión, difundido en Perú21, indica que para el 53 %, los ministros deberían ser de diferente afiliación política, mientras que solo un 21 % cree que debe ser conformado por personajes vinculados al partido político ganador de las elecciones. El 18 % considera mejor que sea un gabinete conformado por “técnicos independientes”.

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En el desagregado por regiones, aunque en diferentes proporciones, la coincidencia en el norte (58 %), centro (48 %), sur (55 %), y en oriente (53 %), la mayoría de sus ciudadanos considera que el gabinete debe integrarse por diferentes fuerzas políticas. Esta idea es más apoyada tanto en zonas rurales (56 %), como en el interior del Perú (55 %).

La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori ya se ve como presidenta

La candidata presidencial de Fuerza Popular celebró de manera anticipada los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, antes de que el conteo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) llegara al 100%. Lo hizo durante una actividad por el Día del Padre organizada con militantes de su partido Fuerza Popular, en un contexto en el que el escrutinio oficial aún mostraba una diferencia mínima entre las principales candidaturas.

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Durante su intervención, Fujimori agradeció a sus seguidores y dirigentes partidarios por el respaldo durante la campaña y el proceso electoral. En un discurso marcado por referencias a la militancia de su organización, afirmó: “A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”.

La candidata también enfatizó el carácter simbólico de la fecha y el vínculo con sus simpatizantes: “Los papás de Fuerza Popular demostraron que nos podemos caer, pero siempre nos vamos a levantar”. En otro momento, sostuvo que el resultado parcial representa un cierre de campaña alentador: “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

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Keiko Fujimori participó en un evento por el Día del Padre en Villa El Salvador, donde celebró resultados preliminares de la segunda vuelta mientras el conteo de la ONPE aún no concluía. Agradeció a sus simpatizantes y afirmó que “sí se pudo”, en medio de un escenario electoral aún ajustado.

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su equipo legal presentará “en las próximas horas” un nuevo recurso legal para anular los votos de peruanos y peruanas en el extranjero. Así lo manifestó Sánchez durante un ‘balconazo’ tras la movilización convocada para el último viernes.

“En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso. ¿Y qué es lo que dice el recurso? El reglamento cuando se incumple la seguridad jurídica, cuando se incumple la cadena de historia, la valija diplomática, la seguridad y la convicción que se ha respetado el voto, dice que lo que corresponde es la nulidad de elecciones“, dijo.

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Roberto Sánchez anunció esta nueva estrategia antes de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diera a conocer que los recursos de apelación de Juntos por el Perú fueron declarados infundados. Es decir, que los votos de las 2.398 mesas de Lima y Estados Unidos se mantendrían en el cómputo general.

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez uses a megaphone to address supporters during a protest, after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Durante su discurso, el candidato de Juntos por el Perú minimizó el voto del extranjero al mencionar que, si solo se cuentan los votos en territorio nacional, habría ganado las elecciones.

“En más de 1.600 distritos, el pueblo ha elegido su gobierno. Si se trata de las 197 provincias, más de 160 provincias han elegido ya a su gobierno popular. Si se trata de las regiones, 16 regiones han escogido ya a su gobierno popular y han pintado de esperanza todo nuestra patria, de verde, de ver de esperanza, de verde el color de nuestro medio ambiente”, sostuvo.

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