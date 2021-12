Alexander Callens marcó el último penal y llevó al New York City a la final de la MLS

Nov 30, 2021; Foxborough, Massachusetts, USA; New York City defender Alexander Callens (6) celebrates his goal for the victory against New England Revolution during the shootout in the conference semifinals of the 2021 MLS playoffs at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Winslow Townson-USA TODAY Sports

Este martes, New York City superó 5-3 en los penales a New England Revolution luego de que culminaran los 90 minutos empatados 2-2. Con este triunfo, el equipo de la gran manzana consiguió avanzar a la final de la Conferencia Este de la MLS. Los que se llevaron los aplausos de los hinchas fueron sin duda Alexander Callens y su compañero Sean Johnson, guardameta del equipo neoyorquino.

Primero, Johnson hizo una gran parada frente a Adam Buska, delantero de New England de nacionalidad polaca. Luego de esa atajada, llegó la patada ganadora realizada por Alexander Callens que logró otorgarles la victoria al cerrar el marcador 5-3.

New York, que se encuentra en el cuarto puesto de su serie, chocará contra Philadelphia Union este domingo para competir por un lugar en el campeonato de la MLS contra Portland Timbers de Andy Polo o Real Salt Lake que se medirán para la final un día antes, el sábado 4 de diciembre.

LA LLEGADA A PENALES

El encuentro iba en el tiempo extra luego de terminar los 90 minutos empatados 1-1, cuando el delantero argentino de New York, Valentín Castellanos, le dio ventaja a su equipo al marcar el 2-1 en el minuto 109. Sin embargo, sólo cuatro minutos después Castellanos fue expulsado de la cancha al recibir una segunda tarjeta amarilla por un empujón inoportuno sobre Brandon Bye, defensor de New England. Esta expulsión lo deja fuera también del partido contra Philadelphia programado para el domingo.

Con un jugador menos, la tendencia dentro del campo cambió, ya que New England fue con todo para buscar el empate. Tajon Buchanan de Canadá dio con una volea cuando el contador marcaba elminuto 118 y consiguió empatar 2-2.

A pesar de que todavía quedan minutos para que New England consiga la victoria, el arquero de New York, Sean Johnson, logró volcar un tiro de Buksa y así aseguró que el cotejo llegara a la emocionante tanda de penales.

SUPERIORIDAD DE NEW YORK CITY

Si bien New England era puntero del grupo este y, por lo tanto, favorito para ganar el encuentro y continuar a la siguiente ronda, en este encuentro New York dominó la posesión del balón gracias a una buena línea delantera conformada por Santiago Rodríguez de Uruguay, Maxi Morales de Argentina, Jesús Medina de Paraguay y Valentín Castellanos que no se la dejaron fácil a la defensa del su rival.

El City presentó un fuerte ataque que mostró resultados positivos a sólo tres minutos de iniciado el partido, ahí fue cuando un buen pase de Jesús Medina liberó al lateral derecho de tan solo 19 años, Tayvon Gray. El joven mandó un centro que encontró a Santiago Rodríguez en el espacio y fue el momento perfecto para que el uruguayo acabara con un contundente remate la jugada de gol.

Sin embargo, New England no se quedó atrás y contestó casi al momento con un cabezazo de Buksa que se dio después de un tiro libre de Carles Gil desde la derecha, todo esto tan solo en el minuto nueve del duelo.

FINALES DE CONFERENCIA MLS

Sábado 4/12

6:30 p.m. Portland Timbers vs. Real Salt Lake – Providence Park/Oregon

Domingo 5/12

3:00 p.m. Philadelphia Union vs. New York City – Subaru Park/Pensilvania

