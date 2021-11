¿Raúl Ruidíaz se queda en Seattle Sounders?: periodista peruano que cubre MLS habló del futuro del delantero

Raúl Ruidíaz es el goleador histórico del club con 61 tantos. Foto: MLS.

Las dudas sobre el futuro de Raúl Ruidíaz han ido aumentando conforme han pasado las horas. La reciente publicación en sus redes sociales hacen creer que el delantero dejará al Seattle Sounders, club donde hizo historia, para desembarcar en una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, el periodista Nick Negrini, quien cubre a los peruanos en la MLS, ha dicho que la idea del delantero es buscar un mejor contrato.

“Raúl quiso hacer un balance anual en el mensaje que publicó, es decir, sobre lo que fue la temporada, pero la gente interpretó que era una salida de Seattle Sounders. En estos momentos, aquel que quiera llevarse a Raúl Ruidíaz debe hablar con Seattle Sounders y no creo que el precio sea bajo. Significa mucho para el club”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

Además, contó que la ‘Pulga’ se mostró fastidiado por el trato del club. “Raúl estuvo un poco fastidiado porque siente que quizá no lo valoran lo suficiente para lo que representa en el club, él quiere dejar un legado en la ciudad de Seattle. Las negociaciones con él están para un nuevo y mejor contrato. Imagino que Raúl debe estar buscando un contrato de cuatro años”.

Es importante resaltar que Raúl Ruidíaz llegó en junio del 2018 a la MLS y su contrato era hasta finales del 2021 con opción a alargar un año más, punto clave que usaría el club para que el ‘incaico’ se quede. “Va a ser recompensado después de las finales con un nuevo contrato. Y eso será genial”, dijo Brian Schmetzer, entrenador del equipo, cuando renovó en noviembre.

Raúl Ruidíaz es sin duda una de las mejores contrataciones de los últimos años del club. Se ha convertido en el segundo goleador histórico con 61 tantos en 96 partidos . Además, tiene cuatro asistencias y salió campeón del torneo doméstico en la temporada 2019. En el año 2021 jugó 30 partidos y sumó 2457 minutos en cancha con 19 goles en total.

CLUBES DE RAÚL RUIDIAZ´:

- Universitario de Deportes

- Universidad de Chile

- Coritiba

- FBC Melgar

- Monarcas Morelia

- Seattle Sounders

LAS PALABRAS DE RAÚL RUIDÍAZ

“Esta temporada no fue fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero tratamos de dar lo mejor para este gran club. Al final de esta temporada algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca paró. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré”, escribió el peruano en su red social.

POSIBLE DESTINO

Raúl Ruidíaz es un goleador y lo ha demostrado en todas las ligas en donde ha jugado. Tanto en Perú, en Chile, México e incluso Estados Unidos, donde es figura indiscutible en el Seattle Sounders. Sin embargo, una propuesta del Cruz Azul de Juan Reynoso habría hecho que el jugador paralice la renovación con el club de la MLS.

Y es que de acuerdo a la información que compartió hace unas semanas la página norteamericana ‘Sounder at Heart’, especializada en la actualidad del equipo masculino y femenino del Seattle, el cuadro mexicano habría tentado al futbolista peruano con una interesante propuesta para que regrese al fútbol mexicano, tras su paso por el Monarcas Morelia.

En caso su incorporación al elenco ‘Cementero’ se termine dando, la ‘Pulga’, lastimosamente no podrá compartir vestuario con su compañero de la selección nacional Yoshimar Yotún. Puesto que el volante no habría llegado a un acuerdo para la extensión de su contrato y estaría evaluando otras ofertas. Su relación contractual culmina a finales de diciembre.

