Raúl Ruidíaz podría rechazar renovación del Seattle Sounders por oferta del Cruz Azul de Juan Reynoso

Raúl Ruidíaz llevaría sus goles al Cruz Azul de México, tras su paso por el Monarcas Morelia.

Raúl Ruidíaz es un goleador y lo ha demostrado en todas las ligas en donde ha jugado. Tanto en Perú, en Chile, México e incluso Estados Unidos, donde es figura indiscutible en el Seattle Sounders. Sin embargo, una propuesta del Cruz Azul de Juan Reynoso podría hacer que el jugador paralice la renovación que la habría ofrecido con el club de la MLS.

Y es que de acuerdo con la página norteamericana ‘Sounder at Heart’, especializada en la actualidad del equipo masculino y femenino del Seattle, ha dado a conocer que el cuadro mexicano habría tentado al futbolista peruano con una interesante propuesta para que regrese a la Liga MX, tras su paso por el Monarcas Morelia.

¿RENOVACIÓN CON SEATTLE?

La noticia cae en un momento en el que su equipo actual tiene intención de renovar el contrato del jugador que vence a finales de este 2021. El tiempo de ampliación no especifica, pero hay un interés por parte de la dirigencia del ‘Sounders’ para mantener a su goleador y no dejarlo escapar. De hecho, el DT del cuadro estadounidense, Brian Schmetzer, espera que se concrete su permanencia en el club. “Espero que el equipo lo mantenga unos años más”, le comentó el entrenador al periodista Dave Mahler.

INTERÉS PREVIO

Sin embargo, no es la primera vez que se le relaciona a Ruidíaz con la ‘Máquina Cementera’. Y es que cuando jugaba en el Morelia mexicano entre el 2016 y el 2018, su nombre sonó como refuerzo, aunque no se llegó a concretar la operación.

Ahora, bajo el mando de Juan Reynoso, nuevamente el conjunto azul se habría interesado en contar con el futbolista nacional para darle un salto de calidad al equipo azteca, que viene teniendo un desempeño irregular en la Liga MX. Actualmente ocupa del sexto lugar en la tabla de posiciones con 23 puntos, 11 puntos menos que el líder, el América de Pedro Aquino.

IMPORTANCIA EN SEATTLE

Desde que llegó al conjunto de Washington en junio del 2018, se ha convertido en un fijo en el once titular. Sus goles hablan por sí solos y, en lo que va de esta temporada, ha acumulado 17 goles en 26 partidos disputados. Su relevancia es impresionante y ha podido exprimir al delantero peruano en cada fecha del torneo.

AUSENCIA EN LA SELECCIÓN

Raúl Ruidíaz no ha sido convocado a la selección peruana que se prepara para afrontar la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Venezuela. Primero, unas molestias le impidieron estar presente en la pasada jornada triple ante Chile, Bolivia y Argentina. Y, aparentemente, no venía jugando con continuidad en su club por esta razón. No obstante, en el último partido que jugó ante Los Angeles Galaxy, anotó un espectacular tanto de penal que significó el empate final. Esto podría ser un factor extraño, ya que Paolo Guerrero se viene recuperando de una lesión en la rodilla y Jefferson Farfán no es un futbolista que pueda estar disponible en los 90 minutos, por lo que ahí podría entrar la figura de Ruidíaz para aportar en el ataque. Aparte de la ‘Foquita’, solo llamó a Alex Valera y a Gianluca Lapadula como opciones en la delantera.

En un momento donde la ‘blanquirroja’ se juega todas las opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022, es importante tener a la máxima cantidad de futbolistas disponibles, ya que en los duelos ante bolivianos y venezolanos pueden surgir momentos en donde se requiera del oportunismo de la ‘Pulga’.

SEGUIR LEYENDO