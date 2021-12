Programación de partidos de hoy, miércoles 01 de noviembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Vinicius Jr. (d), en el último partido contra el Sevilla, el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE / JJ Guillen

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay cita con las ligas europeas más importantes con partidos de LaLiga, laSerie A, la Ligue 1 y la Premier League. Entre los encuentros más esperados están los partidos de Real Madrid vs. Athletic Club por LaLiga, Aston Villa vs. Manchester City por la Premier League, Sassuolo vs. Napoli en la Serie A y PSG VS. Niza por la Ligue 1.

Latinoamérica no se queda atrás, ya que hoy hay duelos de la Liga MX de México, la Liga BetPlay de Colombia, el Campeonato PlanVital de Chile, la Copa Argentina y más. Entre los encuentros más esperados están el de Talleres vs. Godoy Cruz por la Copa Argentina y el de Tigres UANL vs. León de Santiago Ormeño por semifinales en la Liga MX. También, hoy hay un amistoso femenino entre las selecciones de Ecuador y Argentina. Continúa leyendo para no perderte los datos de ningún encuentro del día de hoy.

Serie A – Italia

12:30 p.m. Bolonia vs. AS Roma – Star +

12:30 p.m. Inter de Milan vs. Spezia – ESPN

2:45 p.m. Genoa vs. AC Milan – ESPN Extra

2:45 p.m. Sassuolo vs. Napoli – Star +

Ligue 1 - Francia

1:00 p.m. Angers vs. Mónaco

1:00 p.m. Brest vs. Saint Étienne

3:00 p.m. Lyon vs. Reims

3:00 a.m. Nantes vs. Marsella

3:00 p.m. PSG vs. Niza – Star +, ESPN

Liga FUTVE – Venezuela

2:00 p.m. Estudiantes de Mérida vs. La Guaira – GolTV

4:15 p.m. Caracas vs. Monagas – GolTV

6:50 p.m. Lara vs. Deportivo Táchira – GolTV

Premier Legue – Inglaterra

2:30 p.m. Southampton vs. Leicester – Star +

2:30 p.m. Watford vs. Chelsea - Star +

2:30 p.m. West Ham vs. Brighton – Star +

2:30 p.m. Wolves vs. Burnley – Star +

3:15 p.m. Aston Villa vs. Manchester City – ESPN 4

3:15 p.m. Everton vs. Liverpool – Star +

Campeonato PlanVital – Chile

3:45 p.m. Copiapó vs. D. Puerto Montt – Estadio TNT Sports

6:30 p.m. Deportes Temuco vs. Santiago Morning – Estadio TNT Sports

Primera División - Paraguay

5:00 p.m. Sol de América vs. Olimpia – Tigo Sports

Liga BetPlay - Colombia

6:00 p.m. Pereira vs. Atlético Nacional – Win Sports

8:05 p.m. Junior vs. Deportivo Cali – Win Sports

Copa Argentina

7:00 p.m. Talleres vs. Godoy Cruz – TyC Sports

Liga MX – México

10:00 p.m. Tigres UANL vs. León – TUDN, Canal 5, Afizzionados

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN, ESPN Extra, ESPN 2 y 4, GolTV, Estadio TNT Sports, TyC Sports, Tigo Sports y Win Sports.

