Magaly Medina denuncia a hermanastro de Jackson Mora, pareja de Tilsa Lozano, por acosar y amenazar a su equipo

Magaly denunció al hermanastro de Jackson Mora. (Foto: Composición)

Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al anunciar en su programa de espectáculos que entabló una denuncia contra el hermanastro de Jackson Mora, Luis Enrique Suárez, por acosar y amenazar a su equipo periodístico.

En la última emisión de Magaly TV, La Firme, la ‘Urraca’ explicó que Luis Enrique viene acosando cibernéticamente a su reportero y productor por no dar cobertura a una acusación que hizo contra el boxeador.

“Se acercó a ellos tratando de darles algún tipo de información que luego descubrimos porque nosotros investigamos, que no era cierta. Sin asidero demostrable”, comentó la conductora de ATV.

Ante esta situación, el equipo de Magaly le hizo saber a Jackson Mora, prometido de Tilsa Lozano, que su hermano estaba levantando falsas acusaciones en su contra. Esto habría despertado la ira del hermanastro del boxeador.

“Como nos quejamos, este señor mayor dice que es un hacker, un capo con las computadoras y que alguna vez ha clonado tarjetas, así le ha dicho él mismo a uno de mis reporteros”, sostuvo.

Magaly sostiene que ahora el hermanastro de Jackson Mora está acosando a su productor y reportero mediante compras que hace a nombre de ambos.

“No sabemos si las tarjetas son obtenidas ilícitamente, pero les manda toda clase de cosas: flores, parlantes, autos, todo compra. Y se lo manda a nombre de ellos”, sostuvo.

La presentadora señaló que ya ha denunciado Luis Enrique por el delito de acoso cibernético, ya que podría “estar cometiendo algún delito y quiera tratar de atribuirlo a mi equipo”.

LAS ACUSACIONES DE LUIS ENRIQUE CONTRA JACKSON MORA

De acuerdo con el equipo de Magaly, Luis Enrique se contactó con ellos hace más de un año para informar que ayudaba a su hermanastro con unos “favores” gracias a su condición de hacker.

“El huev*** de Jakcson me pide que le borre papeletas, que le borre recibos de luz o agua. Siempre me jod*** y me piden favores”, le contó a un urraco mediante WhatsApp.

Acusación de Luis Enrique contra su hermanastro. (Foto: Captura ATV)

En otro momento, contó que la pareja de Tilsa Lozano robaba, presuntamente, a turistas en el 2007, en el 2010 y en el 2011. Además, que compraba en línea sin gastar un solo sol. “Imposible que en tan poco tiempo tenga esa empresa tan grande”, expresó.

Ante estas serias acusaciones, los reporteros se contactaron con Mora para escuchar su versión. Sin embargo, él se defendió asegurando que Luis Enrique sufriría de problemas mentales.

“Papi, es loco pe, no entiendes. Si hay un culpable es mi viejo por haberse metido con la loca de su mamá”, dijo.

Incluso así, el equipo de Magaly TV, La Firme investigó al boxeador, pero no encontraron nada en contra de la pareja de ‘Tili’. Fue así cómo le hicieron saber que su hermanastro había proporcionado dicha información falsa, por lo que Mora lo habría enfrentado.

Luego de este acontecimiento, el reportero recibió amenazas por parte de Luis Enrique Suárez, quien le advirtió que recibiría un castigo de su parte.

“No recibirás un castigo de tu productor, pero sí ustedes dos recibirán un castigo mío y tendrán que pedir perdón para que yo pare”, fue el mensaje que envió.

Amenaza Luis Enrique contra reportero de Magaly Medina. (Foto: Captura ATV)

MADRE DE LUIS ENRIQUE SE DISTANCIA

El equipo de Magaly Medina se comunicó con Gloria, madre de Luis Suárez, para explicarle lo que estaba sucediendo con su hijo. La mujer aseguró que ya no se habla con él.

“Yo corté relación con Luis Alberto, cortar relación es ‘chau, se acabó’. No puedo hablar nada con él porque ya desapareció de mi vida y eso es muy triste. A mí me da mucha pena”, fueron sus declaraciones.

SEGUIR LEYENDO: