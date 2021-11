Juan Carlos Oblitas en desacuerdo con el cambio de sede del repechaje para el Mundial de Qatar 2022

Juan Carlos Oblitas se mostró sorprendido por el cambio de sede del repechaje previo al Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que faltan todavía cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias Sudamericanas, la FIFA dio a conocer sobre un cambio respecto al repechaje. Y es que será a partido único y en junio del 2022. Justamente, sobre ello se refirió Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y mostró su desacuerdo, sobre todo con la sede.

“Se habla de que el partido por repechaje puede ser en Qatar y eso me parecería una barbaridad . Por algo se cambió el Mundial de fecha y fue por el intenso calor, además si el que juegue es Emiratos Árabes sería como si jugaran de local ”, indicó incómodo el ‘Ciego’ en una entrevista realizada al programa deportivo ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

Sin embargo, aún queda esperar la confirmación sobre esta información, ya que de ser cierta, si Perú se mantiene en la posición actual del quinto lugar, tendría que verse las caras con el representante de Asia. “Lo que se cambia de un momento a otro no me gusta. Ya está hecho y definido, al equipo de Sudamérica, que puede ser Perú, le toca ahora con un equipo de Asia y hay que esperar a ver dónde se juega ”, comentó el exmundialista de Argentina 1978 y México 1986 con la selección peruana.

Y aunque todavía faltan casi dos meses para que se reanuden los partidos de las Eliminatorias, las grandes victorias conseguidas ante Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas dan para pensar que los próximos duelos serán finales para determinar si la ‘bicolor’ logra el ansiado pase al repechaje o va de forma directa al Mundial de Qatar 2022. “Los últimos resultados de la Selección Peruana nos dan empujón anímico y nos hace pensar que dependemos de nosotros mismos. Lo más importante ahora es el partido contra Colombia ”, señaló el director deportivo de 70 años.

Perú se ubica en la quinta posición de las Eliminatorias con 17 puntos. l Foto: FPF

Recordemos que hasta el duelo con los ‘cafeteros’, la ‘blanquirroja’ buscará jugar algunos partidos amistosos para no perder ritmo, tomando en cuenta que varios de sus titulares se desempeñan en la MLS, liga que culmina en un par de semanas y muchos estarán de vacaciones. De hecho, hace unas semanas, el mismo Oblitas habló sobre ello con el diario ‘El Comercio’ y señaló que tendrán que sacar los permisos respectivos, ya que los partidos no serán en fecha FIFA y los clubes no tendrán la obligación de ceder a sus jugadores. “Ya se está trabajando en eso. Primero que nada debemos ver la cantidad de partidos. Se pensó en tres encuentros, pero vamos a proponer dos desde la quincena de enero. Podremos contar con los futbolistas del torneo local. Hay que coordinar con los clubes del extranjero para ver los tiempos y, sobre todo, en qué etapa de pretemporada estarán en enero. Los jugadores de la MLS podrán entrenar con nosotros, pero si queremos que jueguen deben obtener un permiso especial, porque no es fecha FIFA ”, preciso Juan Carlos. Lo mismo sucede con Sergio Peña, cuyo equipo el Malmö culmina este fin de semana y reanudan en abril del próximo año.

Finalmente, a propósito de los amistosos, ahora último indicó que Panamá sería un rival y que aún esperan pactar otro partido. “ El partido amistoso con Panamá está bastante avanzando . Es casi seguro y es una posibilidad grande que sea el domingo 16 de enero. Estamos viendo otro amistoso posible también de Concacaf, pero prefiero no adelantarme”, declaró en RPP.

SEGUIR LEYENDO