Selección peruana: los dos rivales que tendría antes de enfrentar a Colombia en Eliminatorias

La selección peruana tendría como rivales a Islandia y Panamá antes de jugar ante Colombia por Eliminatorias.

La selección peruana culminó este año en una posición expectante en las Eliminatorias Sudamericanas: en quinto lugar y con serias opciones de luchar el cupo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, como medida de preparación para el duelo ante Colombia, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estaría en coordinaciones con dos selecciones para disputar partidos amistosos en enero.

Y es que de acuerdo con el diario ‘Depor’, esos dos equipos a los que la ‘bicolor’ enfrentaría serían Islandia y Panamá en tentativas fechas del 09 y 12 de enero del 2022. La primera es un equipo que los dirigidos por Ricardo Gareca ya conocen, pues se enfrentaron en un duelo en Estados Unidos previo al Mundial de Rusia en 2018. En esa ocasión, el elenco nacional se impuso por 3 a 1 con goles de Renato Tapia (3′), Raúl Ruidíaz (58′) y Jefferson Farfán (75′). Jon Fjoluson descontó para los europeos.

Cabe resaltar, que Islandia es un equipo que ha venido creciendo a lo largo de los años y que también fue partícipe del Mundial celebrado en el país ruso. En este torneo se recuerda el gran partido que realizaron ante Argentina, donde el arquero Hannes Halldórsson atajó de todo y evitó sendos disparos de Lionel Messi y compañía.

En el actual proceso clasificatorio europeo, los islandeses no tienen ninguna oportunidad de acceder al Mundial de Qatar 2022, pues apenas suman 9 puntos y están muy lejos del líder del grupo J que es Alemania y cuenta con 27 puntos. Aun así, no deja de ser una selección de peligro y un buen termómetro para la ‘bicolor’. Esto debido al fútbol físico que tiene este equipo encabezado por Arnar Vidarsson.

Renato Tapia celebrando su gol ante Islandia el 2018.

PANAMÁ Y UN CONOCIDO

Por su parte, el cuadro panameño cuenta con un jugador que destaca en la Liga 1 Betsson como es Alberto Quintero, extremo de Universitario de Deportes y que podría disputar este encuentro. Al igual que los islandeses, esta selección centroamericana también jugó en la Copa del Mundo el 2018, pero su participación quedó para el recuerdo al perder en sus tres partidos en fase de grupos ante Túnez (2 a 1), Inglaterra (6 a 1) y Bélgica (3 a 0).

Sin embargo, en la actualidad tiene chances de poder acudir nuevamente a la cita mundialista, pues se ubican en el cuarto lugar de las Eliminatorias de la CONCACAF con 14 puntos, apenas dos menos que el líder Canadá que tiene 16 puntos y con 6 partidos aún por disputarse.

Habría que esperar el anuncio oficial de parte de la FPF para confirmar si estas serán los próximos rivales de Perú. Aunque no parece alejarse de la realidad, ya que Juan Carlos Oblitas anteriormente había confirmado que la FPF estaba en tratativas para acordar un par de partidos ante selecciones de la Concacaf y de Europa. “Los rivales de los amistosos de enero serán de Concacaf o alguna selección de Europa donde suspenden los torneos y están viendo la opción de venir a jugar en Sudamérica. Pero básicamente serían de Concacaf y los amistosos serán en Lima”, había declarado el exjugador de la ‘blanquirroja’ al diario ‘El Comercio’.

COORDINACIÓN CON CLUBES

No obstante, lo que quedaba pendiente era conocer y realizar los respectivos trámites para sacar obtener el permiso con los clubes de la MLS y los de Europa al no ser partido en fecha FIFA. “Ya se está trabajando en eso. Primero que nada debemos ver la cantidad de partidos. Se pensó en tres encuentros, pero vamos a proponer dos desde la quincena de enero. Podremos contar con los futbolistas del torneo local. Hay que coordinar con los clubes del extranjero para ver los tiempos y, sobre todo, en qué etapa de pretemporada estarán en enero. Los jugadores de la MLS podrán entrenar con nosotros, pero si queremos que jueguen deben obtener un permiso especial, porque no es fecha FIFA”, comentó el directivo.

Juan Carlos Oblitas comenta que amistosos de Perú antes de las Eliminatorias serían ante selecciones de CONCACAF o Europa.

