Abogada de Macarena Vélez tras orden de libertad a Adolfo Bazán: “Nos encontramos indignados con este pronunciamiento”

Abogada de Macarena Velez

Tras conocerse la orden de liberación a favor de Adolfo Bazán por parte del Poder Judicial, la abogada de Macarena Vélez se pronunció. Como se sabe, el también abogado fue denunciado a fines del 2019, por tocamientos indebidos.

Tras conocer el fallo del Poder Judicial, la letrada se mostró indignada por este accionar, ya que asegura que Bazán está siendo investigado por diversos casos de índole sexual y no solo por el de su patrocinada, Macarena Vélez.

“Nos encontramos indignados con este pronunciamiento. Esperamos que el INPE cumpla con su labor y no deje libre al Bazán, dado que aún hay una prisión preventiva por el caso de un menor de edad de dos años en dónde se ha pedido cadena perpetua”, expresó, según detalló el diario El Popular.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que se otorgue una sentencia contra Bazán, acusado por otras mujeres.

“Exhortamos al Poder Judicial a cumplir su labor y proceda a sentenciar en el caso de Macarena y otras víctimas de este señor”, agregó esperando un último pronunciamiento.

LIBERACIÓN DE ADOLFO BAZÁN

La resolución de la jueza Melina Miguel Diego especifica que el procesado fue detenido el 24 de diciembre del 2019 y recluido en el penal de Lurigancho para cumplir los cinco meses de prisión preventiva que se le impuso por el delito de tocamientos indebidos.

El 22 de mayo de 2020, el 44 Juzgado Penal de Lima, extendió la prisión preventiva por el plazo de nueve meses adicionales. Sin embargo, Bazán Gutiérrez apeló esta medida y la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de Lima le rebajó a siete meses, la misma que venció el 22 de diciembre de 2020.

Fue en diciembre de 2020, cuando se dispuso arresto domiciliario al procesado Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez, por el plazo de siete meses y vencía el 22 de julio de 2021.

Tras cumplirse este plazo de arresto domiciliario, fue la magistrada del 18 Juzgado Penal Liquidador de Lima quien declaró la inmediata libertad por exceso de detención del procesado Adolfo Bazán en la investigación que se le sigue por el caso de Macarena Vélez.

DETENCIÓN DE ADOLFO BAZÁN

Cabe recordar que en el año 2019, Adolfo Bazán fue capturado cuando intentaba salir por la frontera y así escapar de la justicia peruana. Incluso estuvo dentro del listado del Programa de Recompensas del Mininter, ofreciendo 20,000 soles a quien diera razón de su paradero para su pronta captura.

Adolfo Bazán fue detenido en la ciudad de Tacna el martes 24 de diciembre del 2019, cuando pretendía salir del país con rumbo a Bolivia. Se le acusa por delitos de connotación sexual en contra de varias jóvenes, entre ellas Macarena Vélez.

MACARENA BAZÁN ENVÍA COMUNICADO TRAS ORDEN DE LIBERACIÓN DE SU AGRESOR, ADOLFO BAZÁN

Macarena Vélez se pronuncia tras conocer fallo del Poder Judicial que pone en libertad a Adolfo Bazán.

“Habiendo conocido la reciente resolución del poder judicial a través de la cual se ordena la inmediata liberación del señor Adolfo Bazán quién fue denunciado por mi persona en el año 2019 expreso lo siguiente: Me decepciona y me genera impotencia el conocer esta decisión ya que esta situación se da debido a la inoperancia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, aparentemente las instituciones del Estado mencionadas, estarían generando las situaciones necesarias para que esté sujeto quede impune pero no lo vamos a permitir”, sostuvo.

“Expreso mi solidaridad y exijo justicia para las presuntas víctimas del procesado Adolfo Bazán como lo son: la chica de la terraza, el menor de dos años, mi persona y las demás víctimas que hubiesen. Nuestro país debe tener como finalidad la erradicación de la violencia sexual de nuestra sociedad y para eso debemos todos juntos ponernos como objetivo primordial luchar para no permitir que estos abusadores salgan impunes de los procesos penales”, agregó.

SEGUIR LEYENDO