Pedro Castillo tras visitas en Breña: “No avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa”

Visitas inesperadas. Luego que el dominical Cuarto Poder revelara algunas reuniones en el domicilio de Pedro Castillo en el distrito de Breña, con la empresaria Karelim López, el mandatario se pronunció tras conocer este nuevo “destape”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario pidió a las autoridades correspondientes investigar el caso, según marcan las leyes vigentes.

“Como jefe de Estado, no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”, publicó en Twitter, este domingo 28 en horas de la noche.

¿QUIÉN ES KARIM LÓPEZ Y PORQUÉ LA RELACIÓN CON PEDRO CASTILLO?

A través del informe periodístico se pudo conocer que Karelim López, asesora de una empresa que ganó una buena pro de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado.

Según imágenes de Cuarto Poder, Karelim López visitó el domicilio de Pedro Castillo en Breña cerca de las 10:00 p.m. del viernes 19 de noviembre, en una camioneta de placa AYR-388. Minutos antes se registró la llegada al lugar del ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones.

Por su parte, tras un informe de El Comercio, se conoció que el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía a la que asesora Karelim López, obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado.

Esta buena pro, se realizó en octubre de este 2021, después de que López visitara tres veces los despachos de Pedro Castillo y Bruno Pacheco , entonces secretario presidencial.

La licitación fue para la “construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, en San Martín. Esta sesión de calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se realizó en cuatro días, del martes 19 al viernes 22 de octubre.

En conversación con el medio citado, López aseguró mantener una amistad con el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. Sin embargo, indicó que no conoce al jefe de Estado, Pedro Castillo.

EL 87% DE PERUANOS CREEN QUE 20 MIL DOLARES DE BRUNO PACHECO ES DINERO DE CORRUPCIÓN

La última encuesta de Ipsos difundida en el dominical Cuarto Poder arrojó que para el 87% de peruanos, creen que los US$20 mil encontrados en el baño del despacho de Bruno Pacheco, ex secretario general del presidente Pedro Castillo, es dinero producido por la corrupción y no de los ahorros del ex funcionario, tal como lo aseguró ante la fiscalía cuando encontró dicho dinero.

En ese mismo sentido, el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, indicó que para el 34% de los encuestados considere necesario que la vacancia presidencial sea debatida en el Congreso con la presencia del mandatario para que, así, él pueda explicar el desarrollo de su gobierno.

Por otro lado, sobre las acciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tras el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, el 41% de encuestados no está de acuerdo con las medidas anunciadas por la premier.

