Mirtha Vásquez reafirma su confianza en Pedro Castillo: “El presidente no despacha en Breña sino en Palacio”

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se refirió a las recientes imágenes que revelan que el presidente de la República, Pedro Castillo, continúa despachando en una casa en Breña, pese a que esto juega en contra de los principios básicos de transparencia.

“He tomado conocimiento de esta denuncia que me parece delicada porque, en principio, lo más importante para un gobierno es la transparencia y creo que el presidente Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en ese tipo de aspectos. Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino en Palacio de Gobierno”, manifestó en diálogo con ATV, este domingo 28.

Además, la primera ministra resaltó que el propio Castillo Terrones remarcó mediante Twitter que no avala “ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular” y que, si hubiese indicios de corrupción, se somete a las autoridades “para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”.

“He visto un tweet que él ha publicado donde señala que cualquier situación irregular se debe investigar y creo que eso corresponde porque son denuncias muy delicadas y no queda claro realmente quiénes son esas personas que acuden a esa casa de Breña”, aclaró Vásquez.

Esto después de que se mostrara un reportaje presentado por el programa periodístico Cuarto Poder este último domingo 28 de noviembre evidenció que el presidente del Perú, Pedro Castillo recibía visitas en su casa ubicada en el distrito de Breña. Estas acciones que eran reiterativas fueron criticadas desde el inicio de su gobierno, pues evitan la transparencia y el registro público que el presidente debe mantener.

Según las cámaras del programa, mostraron que Castillo recibió tres visitas que fueron registradas el 20 de octubre, el 5 y 10 de noviembre. Esto, pese a que la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. Todo esto se pudo comprobar cuando se vio la camioneta presidencial estacionada en la vivienda en dicho distrito.

MIRTHA VÁSQUEZ SOBRE LA VACANCIA DE PEDRO CASTILLO

Las tiene claras. Mirtha Vásquez se mostró en contra de todo acto que genere inestabilidad en el Gobierno, sobre todo en esta temporada, Para la titular de la PCM, presentar una moción de vacancia contra Pedro Castillo, solo generaría negatividad en la gobernabilidad.

En ese sentido, Vásquez señaló que nuestro país vive una de las peores crisis políticas, ocasionada por los intentos de seguir polarizando y generar inestabilidades, lo cual es “muy riesgoso”, por lo que los actores deben estar conscientes de lo que podría ocurrir.

“Una situación de inestabilidad para el país, la presentación de vacancias en realidad no es saludable no solo para la situación política, eso impacta en la situación de gobernabilidad para atender los problemas reales”, manifestó Mirtha Vásquez en TVPerú.

En ese sentido, remarcó que la población está esperando que se atiendan problemas como la salud y la educación, pero que, “lamentablemente estamos enfrascados en una confrontación y creo que eso tenemos que superarlo”.

Por ello, Mirtha Vásquez precisó que es importante y necesario, intentar a volver a tender puentes, generar diálogos y dar señales importantes.

ESTADO FISCALIZADOR

Durante su discurso, Mirtha Vásquez dejó muy en claro que no hubo un cierre unilateral de las minas en Ayacucho, sino que la idea es que estas empresas cumplan con lo que indica las leyes vigentes.

Ante ello, Mirtha Vásquez se dirigió a la población de Ayacucho para asegurar que la declaración emitida por la PCM “no desconoce los compromisos a los que hemos llegado con ellos”.

“Esta es una etapa en la que el Estado asume un rol diferente como el que ha tenido tradicionalmente, ya no vamos a ser un Estado solo tramitador, vamos a ser un Estado fiscalizador y, además, un Estado que atiende las demandas de la población”, manifestó.

Antes de culminar, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró gobiernos anteriores desatendieron las demandas de lo ciudadanos, es por ello que actualmente existen más d 200 conflicto ambientales.

“Desde que asumí esta responsabilidad nuestro enfoque ha sido el diálogo. No podemos seguir siendo un Estado que tiene enfoque de bombero, que va cuando el conflicto explotó. Tenemos que ser un Estado preventivo”, agregó.





