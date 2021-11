Mirtha Vásquez: “Descartamos el cierre de minas que cumplan con la ley”

Foto: Consejo de Ministros.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, publicó en su cuenta oficial de Twitter que el gobierno de Pedro Castillo respetará el estado de derecho y que no existe “vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales”.

Este mensaje fue acompañado con un comunicado de la PCM, en explican los puntos alcanzados en la reunión que sostuvieron con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En dicho pronunciamiento, descartan que se vaya a realizar el cierre unilateral de operaciones mineras que cumplan con la ley. “En relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras, que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes”, indica el pronunciamiento de la PCM.

El comunicado también afirma que las empresas mineras están autorizadas a solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente.

“Los planes de cierre (progresivo, final, y post cierre) y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente de forma que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible”, sostuvieron.

La PCM concluye el mensaje asegurando que tienen como objetivo darles solución real y sostenible a los conflictos sociales, con el fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

“Este enfoque es un nuevo tratamiento de los conflictos sociales a fin de darles solución real y sostenible, generando paz social para un desarrollo armónico de la actividad empresarial, dentro del marco legal vigente”, expresaron.

Ratificamos lo que hemos venido sosteniendo: el gobierno respeta el estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales pero el Estado asume función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental acorde a los marcos legales. https://t.co/CGkq6rHigy — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 24, 2021

SOBRE BRUNO PACHECO

Ante un nuevo escándalo en el gobierno de Pedro Castillo, le exigen a Mirtha Vásquez que señale las medidas que se tomará en contra de Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, quien no supo explicar el origen de los 20 mil dólares encontrados en su despacho.

Fue el congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, el que solicitó durante su intervención en el Pleno del Congreso que se informe sobre las acciones que se tomarán desde el Ejecutivo por este accionar.

“Emplazo a la primera ministra como portavoz del Gobierno para que señale qué medidas se tomarán con relación a la situación más que lamentable que el secretario del presidente de la República se encuentren en su baño 20 mil dólares”, dijo.

Cabe resaltar que anoche, a través de una edición extraordinaria del diario El Peruano, se dio a conocer la renuncia formal de Bruno Pacheco, dejando el cargo de Secretario General de Palacio de Gobierno.

En la resolución firmada por el presidente y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, se le agradece por los servicios prestados.

Bruno Pacheco presentó su carta de renuncia. Sin embargo, Pedro Castillo no la aceptó hasta después de cuatro días. “Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió Pacheco en sus redes sociales.

