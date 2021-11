Tipo de cambio: conoce el valor dle dólar hoy, sábado 27 de noviembre

Fotografía de archivo de un fajo de billetes de dólares. EFE/ Rayner Peña R

El valor del dólar cerró al alza la jordana del viernes 25, en medio de los temores de inversionistas por la llegada de una tercera ola, nueva variante del coronavirus y la presentación de la moción de vacancia presidencial.

Al término de las operaciones, el tipo de cambio se cotizaba a S/ 4,045 en el mercado interbancario. Esto representa una subida de 0,32% en comparación a los S/ 4,032 del cierre del jueves, según el Banco Central de Reserva (BCR).

En el mercado paralelo (casas de cambio de Lima), el tipo de cambio se cotizaba a S/ 4,025 la compra y S/ 4,060 la venta de cada dólar.

DÓLAR EN ALZA

Esta alza podría estarse viendo causado por la incertidumbre política y coyuntura nacional e internacional en torno a una nueva variante del coronavirus y la posible llegada de una tercera ola en el Perú.

La nueva variante de COVID-19 fue detectada en Sudáfrica, Botsuana y Hong Kong. Lo preocupante es que los científicos consideran que posee una combinación inusual de mutaciones, lo cual podría permitirle evadir las respuestas inmunitarias de las vacunas y ser más transmisible.

A nivel nacional, el jueves 23 de noviembre se dio a conocer que bancadas de oposición del Congreso de la República presentaron una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Se logró obtener 28 firmas, de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. La causal de la moción fue “por permanente incapacidad moral”.

Debido al alza, el BCR intervino a través de swaps cambiarios venta (tasa fija) por S/ 180 millones a 1 año. También vendió US$5 millones a un tipo de cambio promedio S/ 4,0450 en el mercado spot.

PEDRO FRANCKE: “NO ES COINCIDENCIA QUE EL DÓLAR SUBA CUANDO SE PRESENTA LA MOCIÓN DE VACANCIA”

El presupuesto para el año 2022 se aprobó y se presentó una moción de vacancia contra Pedro Castillo. Sobre este tema, el ministro de Economía, Pedro Francke, reconoció que podría afectar la situación con los inversionistas y el valor del dólar. Pero también lo calificó como una contradicción en el accionar del Congreso, que ese mismo día aprobaba la Ley de Presupuesto Fiscal.

Principalmente en cuanto a la incertidumbre política, Francke reconoció que todo factor de este tipo tiende a detener las inversiones.

“Cuando se presenta una moción de vacancia evidentemente genera una situación de incertidumbre, fragilidad institucional. Ya lo hemos visto en el pasado. Y es preocupante por ese lado. De hecho ayer el dólar subió un céntimo y no es coincidencia de que haya sucedido al mismo tiempo que se presentaba la moción de vacancia”, dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Además, el titular del MEF opinó que esta moción de vacancia presidencial tendría pocas posibilidades de aprobarse, pero resaltó que iba en contra del espíritu de concertación que se había formado en la Comisión de Presupuesto y luego en el pleno del Congreso.

“Si prácticamente todo el congreso esta de acuerdo en el presupuesto del próximo año, en lo que hay que hacer el próximo año, no me parece que sea congruente, si tenemos planes bastantes concertados para el próximo año, que se presente una moción de este tipo, me parece contradictorio”, expresó.

Francke opinó que se debe insistir en los esfuerzos de concertación y diálogo, par que el Ejecutivo y Legislativo lleguen a un acuerdo definitivo.

También expresó su total rechazo a las “expresiones de violencia que se han visto en los últimos días”, haciendo referencia a la denuncia de Yonhy Lescano contra el grupo de ultraderecha “La Resistencia” y del congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quien dijo que César Acuña también fue víctima de agresiones por parte de este grupo.

