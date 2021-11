Programación de partidos de hoy, sábado 27 de noviembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El delantero del FC Barcelona Ilias Akhomach (i) en una imagen de archivo. EFE/Toni Albir

Hoy es un día cargado de partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven las ligas europeas más importantes con partidos de la Bundesliga, la Serie A, LaLiga, la Ligue 1 y la Premier League. Entre los encuentros más esperados están los partidos de Villareal vs. Barcelona por LaLiga, Bayern Munchen vs. Arminia Bielefeld por la Bundesliga, Liverpool vs. Southampton en la Premier League y Juventus vs. Atalanta en la Serie A.

Latinoamérica no se queda atrás, ya que hoy se juega la final de la Copa Libertadores, Palmeiras y Flamengo se enfrentarán para decidir quién será el nuevo campeón sudamericano. Además, hay duelos de la Liga Profesional de fútbol de Argentina, la Liga Pro de Ecuador, la Liga MX de México, el Campeonato AFP en Chile y más. Continúa leyendo para no perderte los datos de ningún encuentro del día de hoy.

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Arsenal vs. Newcastle United – ESPN

10:00 a.m. Liverpool vs. Southampton – Star +

10:00 a.m. Cristal Palace vs. Aston Villa – ESPN

10:00 a.m. Norwich City vs. Wolverhampton Wanderers – Star +

12:30 p.m. Brighton & Hove Albion vs. Leeds United – ESPN 3

LaLiga – España

08:00 a.m. Deportivo Alavés vs Celta de Vigo – DirecTV Sports 610 y 1610

10:15 a.m. Valencia vs Rayo Vallecano vía ESPN3

12:30 p.m. Mallorca vs Getafe – ESPN Extra, STAR+

3:00 p.m. Barcelona vs. Villarreal – DirecTV Sports 610 y 1610

Serie A – Italia

09:00 a.m. Empoli vs Fiorentina – STAR+

09:00 a.m. Sampdoria vs Hellas Verona – STAR+

12:00 p.m. Juventus vs Atalanta – ESPN 2

2:45 p.m. Venezia vs Internazionale – STAR+

Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. Bochum vs Freiburg – STAR+

9:30 a.m. Hertha BSC vs Augsburg – STAR+

9:30 a.m. Köln vs Borussia M’gladbach – STAR+

9:30 a.m. Greuther Fürth vs Hoffenheim – STAR+

9:30 a.m. Wolfsburg vs Borussia Dortmund – ESPN 2

12:30 p.m. Bayern München vs Arminia Bielefeld – STAR+

Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. Lille vs. Nantes – Star +

3:00 p.m. Nice vs. Metz – ESPN 2

Final Copa Libertadores - Sudamerica

3:00 p.m. Palmeiras vs. Flamengo – ESPN, Facebook Watch, Claro Sports

División Profesional - Bolivia

2:00 p.m. Always Ready vs Guabirá - Tigo Sports Bolivia

4:15 p.m. Atlético Palmaflor vs Blooming - Tigo Sports Bolivia

6:30 p.m. Independiente Petrolero vs Santa Cruz - Tigo Sports Bolivia

Liga Profesional de Fútbol - Argentina

3:00 p.m. Talleres Córdoba vs Aldosivi – FOX Sports Premium, TyC Sports

5:15 p.m. Patronato vs Godoy Cruz vía – FOX Sports Premium, TNT Sports, TyC Sports

7:30 p.m. Estudiantes vs Vélez Sarsfield – TNT Sports, TyC Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN 3, GolTV, GolTV Play, Fanatiz y DirecTV Sports en el 610 y 1610

SEGUIR LEYENDO