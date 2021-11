Premier League: partidos, horarios y canales de los duelos del sábado 27 de noviembre

Liverpool es tercero a cuatro puntos del líder Chelsea. Foto: Premier League.

La jornada 13 de la Premier League arranca este sábado desde muy temprano con un Arsenal frente al Newcastle United. En esta fecha, la presión seguirá siendo para el Chelsea, líderes en la tabla de posiciones, pero con el Manchester City y el Liverpool, que también juega este 27 de noviembre, aparecen asomando muy de cerca con una diferencia de tres y cuatro puntos respectivamente.

El primer partido será a las 7:30 de la mañana (hora peruana) con el duelo entre los ‘Gunners y las ‘Urracas’ en el Emirates Stadium. Luego, desde las 10:00 a.m. se jugarán tres compromisos en simultáneo, el Crystal Palace frente al Aston Villa, el Liverpool frente al Southampton y el Norwich City frente al Wolves. Para cerrar la jornada jugarán el Brighton frente al Leeds United.

Hasta la fecha, todos los equipos han jugados sus doce partidos de acuerdo al calendario establecido y una de las sorpresas es lo lejos que está el Manchester United de los primeros puestos, que tiene a Cristiano Ronaldo como uno de los jales más llamativos de la temporada 2021-22. Por ahora los ‘Diablos Rojos’ son octavos con 17 puntos.

La fecha 17 cerrará con otros cinco compromisos el domingo 28 de noviembre y uno de los partidos más atractivos será el Chelsea frente ante el cuadro del astro portugués. Los ‘blues’, del alemán Thomas Tuchel y últimos ganadores de la Champions League, deberán sacar tres puntos para no descuidar la punta de la primera división del fútbol inglés.

PARTIDOS DEL SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE:

Arsenal vs Newcastle / 07:30 AM - Emirates Stadium

Crystal Palace vs Aston Villa / 10:00 AM - Selhurst Park

Liverpool vs Southampton / 10:00 AM - Anfield

Norwich City vs Wolves / 10:00 AM - Carrow Road

Brighton vs Leeds United / 12:30 AM - The American Express Community

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la mayoría de los encuentros internacionales serán transmitidos por Star +, ESPN, ESPN Extra y TNT Sports, así como a través de la señal de DirecTV Sports en los números 610 y 1610.

CRISTIANO SE DESPIDIÓ DE OLE GUNNAR SOLKJAER

Éste domingo el Manchester United anunció la destitución del técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer a través de un comunicado después de convertirse en el entrenador de los Red Devils tras la salida de José Mourinho en diciembre del 2018, cargo que ocupó como interino hasta que finalmente en marzo del 2019 se volvió oficial.

“Fue mi delantero cuando llegué al Manchester United y ha sido mi entrenador cuando he vuelto al equipo. Pero, sobre todo, es un ser humano increíble. Le deseo lo mejor en lo que le reserve la vida ahora. Mucha suerte, amigo, te la mereces”, escribió CR7 en su cuenta de Instagram junto a dos fotos: la primera festejando un gol junto a él en el campo y la segunda ya bajo sus órdenes en éste 2021.

POCHETTINO SUENA FUERTE PARA DIRIGIR AL MANCHESTER UNITED

Después de la derrota 4-1 ante el Watfrod del sábado, el Manchester United anunció que el ciclo de Ole Gunnar Solskjaer al frente del primer equipo había culminado. De inmediato, los directivos del gigante inglés activaron los motores para encontrar a su reemplazante lo más rápido posible y en apenas unas horas el nombre que más fuerte suena en Old Trafford es nada menos que el de Mauricio Pochettino.

