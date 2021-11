Oficial: el Manchester United despidió a Solskjaer, quiénes son los posibles candidatos a ocupar su puesto

El noruego fue despedido del Manchester United (Reuters)

“El Manchester United puede confirmar que Ole Gunnar Solskjaer ha dejado su puesto de entrenador. Gracias por todo Ole”, fue lo primero que publicó éste domingo la entidad británica en su cuenta de Twitter. “Lamentamos haber llegado a esta difícil decisión. Si bien las últimas semanas han sido decepcionantes, no deberían ocultar todo el trabajo que ha realizado durante los últimos tres años para reconstruir las bases del éxito a largo plazo”, detalló en un comunicado oficial.

Ésta tajante decisión por parte de la directiva de los Red Devils llegó después de la humillante derrota que padeció en el último duelo por la duodécima fecha de la Premier League en el que su equipo cayó por goleada frente al Watford (4-1), ubicado en el puesto 16 del campeonato.

“Ole se va con nuestro más sincero agradecimiento por sus incansables esfuerzos como gerente y nuestros mejores deseos para el futuro. Su lugar en la historia del club siempre estará asegurado, no solo por su historia como jugador, sino como un gran hombre y un entrenador que nos brindó muchos grandes momentos. Siempre será bienvenido en Old Trafford como parte de la familia del Manchester United”, precisó la carta de despedida.

El noruego se marcha tras casi tres años como técnico de los Diablos Rojos y sin haber conquistado ningún título en su etapa como entrenador. Solskjaer llegó en diciembre de 2018 como interino, tras el despido de José Mourinho, y se ganó el puesto como entrenador permanente en marzo de 2019.

Los malos resultados le jugaron en contra al técnico, quien el pasado mes de julio había formado su renovación hasta mediados del 2024. Con esta medida, sin embargo, el club inglés tendrá que abonar una indemnización valuada en algo más de 9 millones de dólares por su despido.

Al mismo tiempo, en el comunicado oficial, la entidad inglesa anunció que, “Michael Carrick ahora se hará cargo del equipo para los próximos juegos, mientras que el club busca nombrar un gerente interino para el final de la temporada”.

Cristiano Ronaldo y compañía, bajo el mando del noruego, solo han sido capaces de ganar uno de sus últimos siete partidos en la Premier League -una victoria, un empate y cinco derrotas- y son séptimos con 17 puntos, a tres de la zona europea y a 12 del liderato.

Michael Carrick ocupará su puesto por el momento (Reuters)

Al parecer, la intención del club de Old Trafford es intentar convencer a Zinedine Zidane, que no se mostró muy entusiasmado con el cargo hace varias semanas. Para ello aumentarán la cuantía económica que le ofrecen al francés, el cual no entrena desde mayo cuando se despidió del Real Madrid.

El currículum de Zizou, con sus tres Champions y sus dos ligas españolas, resulta envidiable para cualquiera y es un gran atractivo para un United que lleva casi cuatro años sin ganar un título. Sin embargo, si no consiguieran encandilar al francés, el club inglés esperará hasta final de temporada para encontrar una mejor posición para firmar a un técnico.

Con Antonio Conte ya en el Tottenham Hotspur, se les escapó una de sus mejores opciones, por lo que pueden esperar hasta junio del 2022 para convencer a otro entrenador del mismo nivel. También suenan los nombres del técnico del Leicester Brendan Rodgers y del entrenador del Ajax Erik ten Hag.

Cabe recordar que este martes ante el Villarreal, el Manchester United se jugará su continuidad en la Champions League. Ésta será una parada difícil ya que se enfrentarán al equipo que le ganó la final de la última Europa League.





