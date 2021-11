Perú Tiene Talento, La Voz Generations y otros grandes estrenos de Latina para el 2022

Conoce qué programas regresarán el próximo año. (Foto: Latina TV)

Grandes sorpresas para el 2022. ¿Sabes qué programas se estrenarán y que otros regresarán el próximo año en Latina Televisión? A través de una presentación comercial, los principales líderes del canal revelaron todas los detalles y aquí te las contamos.

A nivel entretenimiento, Latina TV anunció el regreso de Yo Soy: Nueva Generación, Perú Tiene Talento, La Voz Senior y La Voz Generations.

Para la alegría de los fanáticos de Los Otros Libertadores, que rinde homenaje a todos los héroes que lucharon por la independencia del Perú, la serie volverá en el 2022 con nuevos episodios.

Asimismo, Luis Guillermo, gerente de programación y contenido de Latina TV, anunció el lanzamiento de una nueva ficción nacional que tendrá una trama familiar. A esto se le suma el ingreso de nuevas novelas turcas y estrenos de películas.

En cuanto a la prensa, Latina Televisión anunció el lanzamiento de un noticiero regional, que tendrá como primera sede la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad.

CANAL OFICIAL DE QATAR 2022

Por supuesto, el deporte no es ajeno a las novedades que trae el canal, ya que miles de peruanos esperan que la ‘Blanquirroja’ clasifique a la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

Max Iglesias, gerente comercial de Latina TV, señaló que el canal ubicado en la Av. San Felipe será el oficial del mundial Qatar 2022 y de la selección.

“Las sorpresas no solo quedan con los anuncios mencionados, pues el año que viene nos convertimos en un canal multiplataforma para llegar las 24 horas del día a más peruanos a través de la primera pantalla, web, app de Latina y redes sociales”, comunicó Patricio Hernández, gerente general de Latina Televisión.

“El mundo ha cambiado, los peruanos están consumiendo contenidos en todas las plataformas y nosotros, a partir de este momento, dejamos de ser un canal de televisión para convertirnos en una casa de contenidos multiplataforma”, agregó.

MAMÁ DE TONY SUCCAR SERÁ JURADO DE PERÚ TIENE TALENTO

El productor peruano Tony Succar, quien ha sido nominado a los Premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical, reveló que su madre Mimy Tayrako erá jurado en la próxima temporada de Perú Tiene Talento, que regresará el próximo año.

“Te cuento una anécdota sobre eso. Latina me llamó hace un tiempo para decirme que tiene planes de hacer Perú Tiene Talento. Les dije que no iba poder ser jurado porque tenía compromisos con relación a la música. Me dijeron que no me querían a mí sino a mi mamá. Ahorita ella está grabando en Lima. Y te aseguro que la van a querer todos porque es más linda, talentosa y divertida que yo, además canta”, confesó en entrevista con diario El Comercio.

Mamá de Tony Succar será jurado en Perú Tiene Talento. (Foto: Facebook/@tonysuccar)

LA VOZ GRANDES BATALLAS INTERNACIONAL

La nueva edición de Yo soy 2021 se estrenó este 18 de noviembre a través de Latina. Tras culminar exitosamente la competencia de canto, La Voz kids, este le dio paso al formato de canto e imitación que en esta oportunidad será internacional.

En esta nueva temporada, se buscará que los mejores imitadores peruanos compitan contra representantes de otros países de América que también han concursado en el programa. Todos lucharan para llevarse el gran premio.

La nueva edición del programa de canto Yo Soy tiene como jurado a Jorge Henderson, el reconocido presentador de tv y radio; Katia Palma, actriz cómica que ya ha formado parte del espacio de entretenimiento; Janick Maceta, Miss Perú 2020 e ingeniera de sonido; y Mauri Stern, el mexicano exintegrante de Magneto.

