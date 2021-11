Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, son las bancadas que firmaron moción de vacancia presidencial

Pedro Castillo enfrenta una nueva crisis en su gobierno: la vacancia presidencial.

La moción de vacancia presidencial en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, fue presentado esta mañana en la mesa de partes del Congreso. El documento lleva la firma de 28 parlamentarios de las bancadas Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes hace unos días indicaron estar de acuerdo con declarar al actual mandatario de permanente incapacidad moral para llevar las riendas de nuestro país.

El documento señala que “José Pedro Castillo Terrones sea vacado de su cargo, ya que si ello no se materializa seguirá generando más perjuicios a nuestra población. En otras palabras, es una persona peligrosa para la democracia que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos, como ya lo viene haciendo con quienes viven en pobreza extrema, generando “más pobres en un país rico”, lo contrario a sus promesas de campaña”.

Además indica que se apoya declarar por “permanente incapacidad moral del Presidente de la República al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú”.

PATRICIA CHIRINOS

La congresista Patricia Chirinos, presentó el pasado 18 de noviembre ante el pleno del Parlamento una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Castillo Terrones, e instó a otros legisladores a ‘no tener miedo’ y firmen el documento para poder someterla a votación, con lo que podría provocar una nueva crisis política que podría incrementar la incertidumbre económica y social que actualmente atraviesa nuestro país.

“Presidenta, colegas. Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

“El presidente Castillo no solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país. Defendamos esta patria, por la patria se muere”, culminó.

Aunque en un inicio muchos parlamentarios indicaron que el pedido de Chirinos era oportunista, poco a poco se fueron sumando las bancadas que decidieron apoyar la moción, entre ellos Fuerza Popular, cuya lideresa indicó vía Twitter que su agrupación decidió sumarse a este pedido porque "

¿CUÁNTOS VOTOS SE NECESITA?

De acuerdo a la Constitución, luego de tener las 26 firmas necesarias para presentar la moción de vacancia, se deberá conseguir 52 votos para admitirla a debate en el Pleno del Congreso. Posteriormente, el presidente Pedro Castillo deberá acudir al Parlamento para responder un pliego de preguntas elaborado por los congresistas.

Solo entonces, y si después del debate y la exposición los congresistas consiguen 87 votos, procedería a aprobarse la vacancia.

SEGUIR LEYENDO