Congresista de Perú Libre evalúa respaldar moción de vacancia contra Pedro Castillo: “No me representa”

Parlamentaria de Perú Libre evalúa apoyar moción de vacancia.

Con el pasar de los días, cada vez son más los congresistas que no rechazan la posibilidad de vacar al presidente Pedro Castillo. Incluso desde el oficialismo han expresado que evalúan respaldar la propuesta hecha hace unos días por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos.

En ese sentir, fue la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, quien dejó a entrever que podría votar a favor de la vacancia presidencial, bajo la causal de incapacidad moral permanente, debido a que Pedro Castillo no concreta “sus propuestas de campaña”, por las cuales fue elegido por el pueblo.

“En relación a ese tema [de la vacancia], vamos a evaluarlo, particularmente lo voy a evaluar, pero no vamos dejar que un grupo por intereses particulares quiera socavar la voluntad popular. El pueblo votó y eligió en las urnas por un presidente, que el presidente no plantee sus propuestas de campaña es otro tema”, refirió.

Asimismo, la congresista Palacios aseveró que, pese a ser parte del partido que llevó a Pedro Castillo al poder, no se siente representada por el actual Gobierno. Según explicó a Exitosa, ella optó por negarle la confianza al gabinete ministerial por Mirtha Vásquez ya que está integrado por representantes de otros partidos como Juntos por el Perú y Nuevo Perú, incluso por agrupaciones políticas que distan completamente de la ideología de Perú Libre.

“Quiero decir que nunca he dado el voto de confianza al gabinete, no he dado la confianza porque no me representa. Son de derecha, caviares, actualmente gobierna Juntos por el Perú, gobierna Nuevo Perú que no tiene ni inscripción. Hay ministros de Acción Popular y de Frente Amplio, este no es un gobierno de Perú Libre”, agregó.

LOS VOTOS A FAVOR DE LA VACANCIA

La oposición ya consiguió las 26 firmas necesarias para presentar la moción de vacancia en el Pleno del Congreso. Esto sucedió luego de que Keiko Fujimori anunciara que la bancada de Fuerza Popular (24 parlamentarios) apoyará la iniciativa. Junto con Renovación Popular (9 parlamentarios) y Avanza País (10), la última de ellas en adherirse, se llegaría a un bloque de 43 votos, los suficientes para que la vacancia se tome en cuenta.

El siguiente paso en el plan del Congreso es llegar a los 52 votos necesarios para lograr que la moción de vacancia sea admitida a debate y que el Presidente Castillo acuda al Hemiciclo para responder un pliego de preguntas. Cabe destacar que a Fuerza Popular y Renovación Popular podrían sumarse los 10 de Avanza País.

LOS VOTOS EN CONTRA DE LA VACANCIA

“Se requieren 87 votos en el caso extremo [para vacar al presidente]”, sostiene el politólogo Carlos Meléndez. “Eso significa que el Ejecutivo debería tener por lo menos 44 votos para protegerse. Y este gobierno, si vemos el nivel de cohesión que hay entre Perú Libre y Juntos Por el Perú, podría llegar a tener los votos para evitar esta medida”.

Si este escenario contempla la admisión del debate, luego de conseguir los 52 votos necesarios, el Congreso debatiría, lograría que Pedro Castillo (o a quien designe como su representante legal) acuda al Parlamento y finalmente votaría para aprobar o rechazar la vacancia presidencial.

Aquí serían claves los votos de Perú Libre (37 parlamentarios) y Juntos Por el Perú (5 parlamentarios), que sumarían 42 adhesiones, a solo dos del ansiado ‘bloqueo’ de la vacancia. Si tenemos en cuenta que los tres integrantes del Partido Morado se han mostrado en contra, se alcanzaría lo necesario para rechazar la vacancia.

VOTOS QUE DEFINIRÁN LA VACANCIA

Por su parte, las bancadas ‘de centro’ podrían ser determinantes. Alianza Para el Progreso (15 parlamentarios), ya ha adelantado que el partido se opone a la vacancia, aunque la tendencia indica que un par de sus congresistas suelen votar en contra. Mientras que Acción Popular (14 parlamentarios sin contar a Maria del Carmen Alva) rechaza la iniciativa.

Si hay algún cambio de último minuto, los 29 votos inclinarían la balanza en este nuevo proceso de vacancia que demuestra que el Legislativo y el Ejecutivo continúan inmersos en enfrentamientos coyunturales.

“Hay un grupo de congresistas que como prioridad lo que están teniendo ahora en su agenda es una ‘vacancia presidencial express’ y eso no es solo un enorme problema para el sistema político, sino que ahonda mucho más la crisis de confianza ciudadana que hay hacia el Congreso que hace muchas décadas se mantiene en niveles muy bajos”, comenta el analista político Santiago Mariani.

