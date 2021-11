COVID-19: Minsa aplicará proceso de identificación, rastreo y seguimiento de casos ante tercera ola

Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) ha aprobado la Directiva Sanitaria 140-MINSA/DGIESP-2021, que establece el procedimiento para la identificación, rastreo y seguimiento que se empleará en todos los servicios de salud del primer nivel de atención.

Se dispone de una estrategia integral de rastreo de contactos de personas con diagnóstico o en sospecha de COVID-19 para la identificación y rastreo de manera rápida y exhaustiva. Esto podría concluir con la realización de una prueba molecular y cuarentena, para poner fin a la cadena de transmisión de la enfermedad y prevenir una mayor propagación del virus.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 1254-2021-MINSA, la directiva tiene como objetivo contribuir a la contención de la propagación de casos por coronavirus ante una posible tercera ola de la pandemia en el Perú.

Esta también señala que la estrategia es de aplicación obligatoria por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del Ministerio de Salud, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Servicios de Salud (Diris); y de los Gobiernos Regionales, mediante las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) y Gerencias Regionales de Salud (Geresa).

También incluye al Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y de referencia para las IPRESS privadas.

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y RASTREO

1. La identificación de los contactos, se buscará a aquellas personas que hayan estado a menos de 1.5 metros de un caso sospechosos o confirmado de COVID-19 sin protección y por más de 15 minutos. Entonces, se realizará un listado de las personas que tuvieron contacto con la posible persona contagiada en los últimos 14 días.

2. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) se comunicarán vía telefónica, o a través de una visita a domicilio, con los contactos para indicar las acciones de seguimiento durante los 14 días posteriores a su última exposición al caso COVID-19.

3. La Diresa, Geresa y Diris realizarán las coordinaciones pertinentes con los gobiernos locales u otras instituciones públicas o privadas para garantizar que los contactos en situación vulnerable (pobreza y pobreza extrema, adultos mayores, personas con discapacidad, con comorbilidades) reciban el apoyo para cumplir la cuarentena domiciliaria.

4. En cuanto al rastreo de personas en conglomeraciones, cada Diris, Diresa y Geresa organizará puntos COVID móviles de atención para personas con sintomatología en estos lugares. En estos lugares se hará la toma de pruebas moleculares o de antígeno.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE UNA POSIBLE TERCERA OLA

El Ministerio de Salud (Minsa) no dudó en mostrar las siguientes recomendaciones, ya que según reportó existen muchas personas que han “relajado” las medidas contra el COVID-19.

1. Utiliza mascarillas con gran capacidad de filtración. Toma en cuenta este punto, ya que en la actualidad existen muchas mascarillas falsificadas que solo terminarán perjudicando tu salud, no olvides comprar en establecimientos seguros. Una de las más seguras es la KN95 y la otra opción es utilizar doble mascarilla quirúrgica o una quirúrgica por dentro y por fuera una de tela.

2. Lavado de manos con agua y jabón. Si creías que esta medida ya no era importante, te comentamos que no es así y los estudios demuestran que el virus está presente en las manos y este es el ‘transporte’ del COVID-19. Obviamente existirán lugares en los que no puedas lavarte las manos y es ahí donde debes aplicar constantemente el uso de alcohol líquido o en gel para desinfectar tus manos.

3. Evita acudir a reuniones sociales. Esto es importante ya que el aumento de casos positivos es una realidad en Perú. Sin embargo, entendemos que quieres desestresarte y para ello están los eventos que se realizan en espacios abiertos, tómalos como primera opción. En lo posible mantén el distanciamiento físico, los espacios cerrados o con poca ventilación.

4. Protege a tu familia. Si convives con familiares mayores a ti, debes de pensar en ellos antes de salir y más aún si estas personas pertenecen al grupo de riesgo (Adultos mayores y enfermedades crónicas).

5. Vacúnate y fomenta la vacunación a tus seres queridos. Las vacunas han demostrado tener una efectividad en la población, muchas personas vacunadas que se contagiaron de COVID-19 han logrado superar la enfermedad sin mayor complicación, gracias a la efectividad de la vacuna.

