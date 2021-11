Christian Domínguez tras su eliminación de El Artista del Año: “me fui dando lo que sé hacer”

Christian Domínguez fue el primer eliminado del programa que conduce Gisela Valcárcel. (Foto: Difusión)

El pasado 20 de noviembre, se vivió la segunda gala de El artista del Año y la primera eliminación de la competencia. Entre los primeros sentenciados, se encontraba Christian Domínguez y Elías Montalvo.

Ambos subieron al escenario para demostrar que merecían quedarse en el programa. Pese a que ambos competidores tuvieron buenos comentarios por parte del jurado, la última palabra la tuvo el público.

Lamentablemente, el cumbiambero no logró alcanzar los votos necesarios y fue el integrante de Esto es Guerra quien se quedó una gala más. Tras ello, el cantante declaró sentirse triste pero aceptó la decisión de los televidentes.

“Triste siempre porque tenía para dar muchas cosas, pero así son los concursos. Cuando me lo propusieron no pensé (ser el primer eliminado), pero son decisiones y ya está. Yo me voy con lo que se mostró y es lo importante”, señaló para la prensa.

Asimismo, el animador de América Hoy indicó que no estaría de acuerdo que existan los votos del público, pero es una decisión que él respeta.

“Son reglas del juego, no se está formando conmigo el concurso. Son cosas que pasan y se respeta, que esté de acuerdo o no es algo personal. Nunca he sido partidario de las votaciones pero es parte del juego y yo lo sabía!”

El actor se mostró satisfecho con lo que ha venido presentando en las dos noches de competencia. “Me fui dando lo que sé hacer en voz, show, baile y esas cosas. Me voy haciendo lo que ellos querían en la primera gala”, declaró.

“YAHAIRA PLASENCIA O CLAUDIA SERPA”

El cantante de cumbia fue consultado sobre quién podría ganar el programa conducido por Gisela Valcárcel ahora que él se encuentra eliminado.

“Si están buscando show y todo lo demás, siempre Yahaira va a ser una gran posibilidad. Creo que Claudia también está muy preparada por la experiencia que tiene. Entre ellas dos puede ser (...) Cuando empiecen los show de full baile y se vea la técnica, las que tiene la experiencia son ellas (Yahaira y Claudia)”, expresó para los medios de comunicación.

Por otro lado, indicó también que recién es la segunda gala y que los demás concursantes tienen posibilidad. Además, les aconsejó que tomen clases de baile lo más antes posible.

PAMELA FRANCO RESPALDA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Pamela Franco acompañó a su pareja en la emisión del segundo programa de GV Producciones, El artista del años. Antes de conocer el resultado final que daría al padre de su hija como eliminado del reality, la integrante de Puro Sentimiento no demostrar su admiración por Christian Domínguez.

“Estoy feliz, Christian llena todo el escenario. Mi amor, tú eres el mejor y yo te lo digo siempre. No importa nada porque la verdad estoy orgullosa. No solamente siento amor, es importante sentir admiración y yo lo amo y lo admiro. Para mi, él es El Artista del Año”, dijo para la prensa.

“Christian se puede dar el lujo de bailar, cantar, actuar, tiene carisma y la verdad que lo envidio. Tiene una carrera ya hecha y tanta experiencia que todo lo puede hacer. El público se ha dado cuenta que Christian es una cajita de sorpresa”, agregó a su comentario cuando se encontraba al costado del cumbiambero.

Por último, Pamela Franco fue consultada sobre su inesperada visita al programa y dejó en claro que fue para apoyar a su pareja y no para “marcar territorio”.

“Yo no sirvo para eso, yo he dicho que soy su pareja pero no su niñera. Hoy (20 de noviembre) sentía que tenía que estar al lado de él. Quiero que sienta que estoy en los buenos y malos momentos”, concluyó.

