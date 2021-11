Gisela Valcárcel revela por error que Yahaira Plasencia estará en El artista del año

Gisela Valcárcel da a conocer que Yahaira Plasencia estará en El artista del año. (Foto: Instagram)

¿No pensó que la iban a descubrir? Gisela Valcárcel anunció a través de su cuenta de Instagram el inicio de una nueva temporada de El artista del año. En un video promocional, la ‘Señito’ se mostró emocionada por el comienzo del programa, además de dar a conocer a los posibles participantes.

La rubia conductora de televisión no dudó en publicar la foto de una joven firmando un contrato, mientras confirmaba su presencia para este sábado; sin embargo, lo que nunca imaginó es que sería descubierta de inmediato.

Los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta, por la vestimenta, pues Gisela Valcárcel nunca enseñó su rostro, que se trataba de la salsera Yahaira Plasencia, quien volverá a la pista de El artista del año.

“ Puso la firma y este sábado estará al 100. El artista del año estreno este sábado ”, se lee en el post de la ‘Señito’. Por su parte, la cantante de salsa no ha confirmado hasta el momento si será parte de este programa.

Cabe precisar que cuando se anunció el inicio de esta nueva temporada, el nombre de la expareja de Jefferson Farfán sonaba con fuerza, por lo que no sería una sorpresa que aparezca este sábado en el reality de talento.

De momento Yahaira Plasencia se encuentra en nuestro país tras haber estado durante varios meses en Miami, ciudad en la que estaba trabajando su siguiente tema al lado del compositor Sergio George.

YAHAIRA PLASENCIA SALIÓ DE ESTO ES GUERRA

Recordemos que en medio de la pandemia de COVID-19, Yahaira Plasencia se animó a aceptar la invitación y volver a Esto es Guerra para formar parte de la competencia. Pese a las críticas, pues supuestamente se había alejado de este mundo para dedicarse a música, ella decidió seguir.

Cuando parecía que todo le estaba yendo bien a la cantante, un escándalo la volvió a sumergir en lo más hondo, pues cuando el gobierno prohibió las reuniones sociales para evitar los contagios de COVID-19, Yahaira acudió a uno y se escondió en la maletera de un auto para evitar ser intervenida por la PNP.

Este video se viralizó en diferentes redes sociales, por lo que tuvo que salir al frente para pedir disculpas al público, además a las horas fue retirada del programa debido a su indisciplina.

NO LE INTERESA FIESTA DE FARFÁN

Luego que Jefferson Farfán tirara el búnker por la ventana esta semana por motivo de su cumpleaños, el programa Amor y Fuego no dudó en preguntarle a Yahaira Plasencia qué opinaba al respecto.

Cabe señalar que esta celebración se hizo a lo grande, donde no pudo faltar la orquesta Son Tentación, música a todo volumen y tragos por doquier.

Aunque trató de ser esquiva con las preguntas, Plasencia tuvo que acceder a una incisiva reportera.

“Amiga, es un tema pasado, qué quieres que te responda. No sé ni me interesa, yo estoy en mis proyectos y en mi carrera”, indicó la cantante durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, al ser consultada por el baile de Jefferson Farfán, se animó a ver el video donde el futbolista sale bailando efusivo y sin polo.

“ A ver, ¿qué me vas a mostrar? ”, preguntó la salsera, acercándose al celular de la reportera. La cantante no pudo evitar abrir sus ojazos por la sorpresa y sonreír pícaramente al ver los movimientos de Farfán. Sin embargo, al ser preguntada por este baile, Yahaira señaló: “Amiga, yo no hablo de nadie, es un tema pasado y de temas pasados yo no hablo”.

