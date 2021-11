Patricia Chirinos sobre la vacancia presidencial: “Necesitamos 26 firmas, hasta el momento tengo cinco”

Patricia Chirinos explica el pedido de vacancia presidencial





Este jueves, al inicio de la sesión plenaria en el Congreso de la República, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, sorprendió a todos al instar a los demás parlamentarios a apoyar la moción de vacancia presidencial que ya tiene lista para presentar.

En declaraciones al programa Beto a Saber, Chirinos dijo que tomó esa decisión sin consultarlo previamente con su bancada. “Ha sido una sorpresa y ha caído como un balde de agua fría para todos los congresistas. No lo comenté con nadie, le dije a mi hijo mayor poco antes. He sido hermética, porque si corría el chisme no me iban a permitir presentarla. Preferí actuar sola y a conciencia”, indicó.

Señaló que como la última legislatura se celebra el 17 de diciembre, ya no hay más tiempo para estar dudando. Dijo que los peruanos saben que es una necesidad la vacancia presidencial. “¿Qué más iba a esperar? ¿A la siguiente semana? Yo ni siquiera he puesto el tema en mi bancada”, confesó.

Luego mostró su confianza de concretar la salida del presidente: “Yo confío en el presidente Castillo nos va a dar las herramientas necesarias para su propia vacancia”.

Chirinos señaló que la moción está lista para presentarla. “Necesitamos 26 firmas, hasta el momento tengo cinco. Cuatro de mi bancada, pero estoy esperando que los demás congresistas reflexionen, y se pongan a pensar en el Perú”, sostuvo.