Empresarios de Gamarra divididos tras medida del Minsa de mostrar el carné de vacunación

Unos están de acuerdo, otros no.

¡Le dicen no! Durante el foro CADE 2021, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, aseguró no estar de acuerdo de que sean las empresas privadas las encargadas de controlar el ingreso a los espacios cerrados exigiendo el carné de vacunación contra la COVID-19.

“Al Ministerio de Salud, aprovechamos este espacio para invocarlos a la reflexión de que somos los privados los que tenemos que controlar que las personas ahora entren con carné de vacunación a los espacios (cerrados)”, expresó tras la iniciativa lanzada por el Ministerio de Salud en coordinación con el alcalde de Gamarra.

Asimismo, se cuestionó: “¿Me pueden decir cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde, con qué sistema? ¿Solo con la página del Minsa? Esa página que se está colgando, que ya está colapsada, que no está actualizada y tiene miles de denuncias de personas que dicen que sus carnés de vacunación no están actualizados?”.

Por otro lado, exigieron a las autoridades frenar el tema de la informalidad en el distrito de La Victoria, sobre todo en el emporio comercial de Gamarra.

“Creo que el principal desafío en el que debemos sumarnos todos es no combatir la informalidad. La informalidad no se combate, se formaliza. No se legaliza, que es lo que pretenden hacer”, explicó.

“Al informal no se le ‘da permiso’, eso es legalizarlo, eso es taparlo, sino se debe formalizar de verdad. No combatirlo, porque no se agarra con un palo a la gente que tiene necesidad, sino darle herramientas para su propia formalidad”, sostuvo.

SOLO INGRESARÁN LAS PERSONAS VACUNADAS A GAMARRA

Hace unos días, el alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez Salvatierra en coordinación con el Ministerio de Salud, , anunció que solo las personas que cuenten con las dos dosis de vacunadas contra la COVID-19 podrán ingresar a Gamarra en las próximas semanas.

El burgomaestre, señaló que se está elaborando un plan a fin de poder controlar el acceso al emporio comercial de manera segura y evitar así una posible tercera ola. Recordemos que son en estas fechas, cuando más gente visita esta zona por campaña navideña. Asimismo, es importante mantener los protocolos de seguridad durante todo el trayecto a las diversas galerías de la zona.

“Con la gerencia de desarrollo social y gerencia de desarrollo económico estamos haciendo un plan para que en Gamarra solo entren personas vacunadas, de lo contrario la infección del COVID-19 puede propagarse por todo Lima y todo el país. Tienen que haber recibido las dos dosis”, sostuvo.

OPINIONES DIVIDIDAS

Mientras que en el CADE 2021, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, cuestionó la decisión del mostrar el carné de vacunación, el presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, anunció que toda persona que muestre este documento acreditando su inoculación, obtendrá el 10% de descuento en sus compras.

“En todas las galerías vamos a aplicar un descuento del 10% a toda la gente que viene correctamente vacunada. La salud es lo principal, así no contagiaremos a nuestras familias”, aseguró para canal N.

Alva precisó que todas las galerías cuentan en sus puertas protocolos de seguridad a fin de que las personas vengan vacunadas y así cumplan con las medidas de bioseguridad que reduzcan el riesgo del contagio de la COVID-19.

NO A LA INFORMALIDAD

El dirigente pidió al Ministerio del Interior enviar efectivos policiales a esta zona textil a fin de combatir la delincuencia de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

A este pedido se sumó el alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, quien estimó que hay alrededor de 10 mil ambulantes en Gamarra. “Nosotros tenemos 200 serenos y 180 fiscalizadores, con esa cantidades imposible erradicarlos (a los ambulantes). Esa labor ya le corresponde a Lima. También hemos cursado documentos al Mininter pero a la fecha no hay respuesta”.

