Bruno Pacheco guardará silencio y no se presentará ante Comisión de Defensa por ascensos en las Fuerzas Armadas

Bruno Pacheco guardará silencio en su defensa.

En cura de silencio. Bruno Pacheco aseguró que no brindará más declaraciones ni se presentará ante la Comisión de Defensa para esclarecer los cuestionamientos que viene recibiendo tras ser vinculado en el escándalo por favoritismo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Mediante una carta dirigida al presidente de esta comisión, José Williams Zapata, el funcionario informó que hará “uso de mi derecho a guardar silencio”.

Recordemos que Bruno Pacheco fue citado al grupo de trabajo para el lunes a las 3 de la tarde, con la finalidad de que brinde su testimonio sobre los supuestos hechos irregulares en los cuales él habría tenido participación.

Pese a esta citación, en el documento se precisa que la Fiscalía de la Nación ya decidió el pasado 1 de noviembre iniciar una investigación por estos hechos, dentro de la cual se dispuso a que se ejecuten una serie de diligencias como tomar la declaración de Pacheco Castillo.

En ese sentido el secretario de Presidencia manifiesta, “comunico que ante la Comisión de Defensa que usted preside voy a guardar silencio sobre los hechos antes mencionados, y me voy a someter a la investigación que se me sigue por la Fiscalía de la Nación, teniendo en cuenta que la Fiscalía es el titular de la acción penal y tiene como principal función investigar hechos de apariencia delictiva”.

“Dicha decisión es conforme al respecto que tiene mi persona al Congreso de la República como uno de los poderes del Estado y de la autonomía de sus instituciones como el Ministerio Público”, agrega.

Antes de finalizar, asegura que sus actos como Secretario General de la Presidencia “se han desarrollado dentro del marco de la legalidad” y que desde el principio de la investigación fiscal ha colaborado “al esclarecimiento de los hechos”.

“Estoy seguro de que la investigación será archivada, ya que mi persona siempre actuó con transparencia y no ha incurrido en delito alguno”, añade.

¿POR QUÉ BRUNO PACHECHO FUE CITADO EN LA COMISIÓN DE DEFENSA?

Hace una semana, el excomandante General del Ejército, general de División José Vizcarra Álvarez, denunció en una entrevista en RPP Noticias, unas supuestas exigencias que venían desde el Ejecutivo para interceder en los ascensos de forma irregular a dos coroneles, pedido a que se negó por que los “beneficiados” no tenían el perfil idóneo para los cargos.

Según expresó, estos pedidos fueron realizados por el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro Walter Ayala, así como el presidente Pedro Castillo.

Por otro lado, una situación similar narró el excomandante general de la FAP, Jorge Chaparro, quien denunció que se le solicitó ascender de “manera irregular” al general Edgar Briceño, además de los coroneles Carlos Castillo y Herbert Vilca.

El ex militar no accedió a dicha “exigencia” explicando las razones por las que no se podía proceder con esos ascensos y pensó que el pedido había quedado claro.

Cabe señalar que tanto Vizcarra como Chaparro fueron cesados en sus funciones y pasados al retiro, pese a que solo tenían tres meses en sus cargos.

PIDEN RENUNCIA DE BRUNO PACHECO

El congresista Jaime Quito de la bancada oficialista, se refirió a las acusaciones contra el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y consideró que debería dar un paso al costado.

“De ser así. De ser cierta esa información que se está dando. Evidentemente es condenable, además no son las prerrogativas de un secretario presidencial, que tiene otras responsabilidades. Bajo esa apreciación, creo que es conveniente que dé un paso al costado”, sostuvo Quito Sarmiento en diálogo con TV Perú.

Por otro lado, el portal Lima Gris mostró una serie de conversaciones en las que Bruno Pacheco exigía a Luis Enrique Vera Castillo, superintendente de la Sunat, resolver sus solicitudes en favor de “amigos”.

“Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, confírmame la recepción. Gracias”, se lee en un mensaje enviado por Pacheco.

