Congresista Abel Reyes denunciará por discriminación y abuso de autoridad a personal PNP y del Jorge Chávez que lo insultó y golpeó

Parlamentario denuncia agresión física y psicológica

El presidente de la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad del Congreso, Abel Reyes, denunció este sábado que fue víctima de maltrato y agresiones por parte de personal de seguridad y efectivos policiales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se disponía a viajar a Huánuco para cumplir con su labor como parlamentario.

El también legislador del grupo político Perú Libre, manifestó que acudió durante la mañana al aeropuerto para abordar un vuelo que lo llevaría a su región para cumplir con su agenda propia del Congreso. Sin embargo, cuando llegó a la zona de embarque para proceder se le sometió a un registro con el que inició la agresión.

“Ya en la zona de embarque para proceder a los controles, se inició un registro manual, mediante el que empecé a ser hostilizado por personal de seguridad que me señaló que no iba a ingresar, negándome agresivamente el acceso al avión. El agente de seguridad privada del aeropuerto fue secundado en su actitud hostil y agresiva por dos policías”, narró.

La agresión que sufrió tuvo grandes reacciones en Twitter por el grupo de trabajo que preside, desde donde señalaron que el legislador fue sometido a “inaceptables vejámenes” en el aeropuerto, debido a su discapacidad.

En ese mismo contexto, el parlamentario muy fastidiado por este acto, aseguró que los trabajadores del aeropuerto le agredieron verbalmente, mientras que la agente de Seguridad del Estado asignada para el cuidado de su persona fue impedida de ingresar a la sala de embarque. Añadió que dos policías le arrastraron y golpearon en la columna.

“Me acusaban de estar borracho y drogado; uno de ellos me decía ‘yo te voy a sacar de donde estás porque por mi estás allí y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía, yo me encargaré de que mañana estés en la calle, yo voy a hacer de que pierdas tu cargo, no me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu dosaje etílico porque eres un borracho y un drogado’”, contó.

Tras esta desagradable situación, Abel Reyes manifestó que denunciará formalmente ante la Fiscalía Provincial de turno de Lima a los efectivos y personal de seguridad por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y secuestro. Según consideró la situación a la que fue sometido constituyen un atentado contra la democracia y sus derechos fundamentales.

Cabe señalar que el legislador Abel Reyes padece de la enfermedad genética degenerativa hereditaria Ataxia de Espino Cerebelosa de Friedrich tipo I , la cual entre otros colaterales le genera dificultades al momento de hablar.

A través de Twitter, se pudo viralizar el video este caso de maltrato y discriminación contra el parlamentario, en donde se escucha cómo el efectivo policial y del Jorge Chávez insultan e incluso le hablan con lisuras.

Lamentablemente, son muchos los peruanos que a diario sufren de este tipo de actos, por el cual muchas personas hacen un llamado para que las autoridades también reciban capacitaciones de cómo tratar a las personas con discapacidad.

