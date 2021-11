Pedro Castillo y las acciones que tomará su gobierno tras incremento de delincuencia en el país

Fotografía de archivo fechada el 28 de julio de 2021 que muestra al presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Str

Robos a mano armada, muertes por encargo, sicariato, son algunas de modalidades de delincuencia que estos últimos meses se han elevado como espuma.

Ante eso y como un compromiso, el presidente, Pedro Castillo durante una ceremonia en el Callao, habló sobre esta problemática que afecta a todos los peruanos.

Esta grave situación, consideró el mandatario debe tener una respuesta clara por parte de la Policía Nacional del Perú a fin de salva guardar la integridad del peruano de a pie.

Según explicó, en los últimos años el crimen organizado adquirió nuevas y más violentas formas de operación a nivel nacional, la misma que afecta a toda la población. En ese sentido, indicó que los gobiernos anteriores dejaron crecer el problema y las consecuencias se ven ahora.

“Hemos heredado un país preso de la delincuencia, la criminalidad y el sicariato. Durante los gobiernos se dejó crecer estos males y sus consecuencias las vemos hoy en las calles, tenemos que decir las cosas como son”, precisó.

Como una medida efectiva, el jefe de Estado, manifestó que se debe revertir esta situación y para ello, es necesaria una respuesta clara por parte del Estado, por lo que su gestión ratificó su decisión de respaldo a la Policía Nacional del Perú para la lucha contra la delincuencia.

“Esta situación merece una respuesta más clara y decidida del Estado, por ello estamos acá para respaldar a la Policía Nacional del Perú y ratificar la decisión política del Gobierno de luchar contra el crimen organizado para restablecer el orden y darle la tranquilidad que merece a nuestra población”, manifestó.

Con ese propósito, Pedro Castillo anunció que el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Avelino Guillén, y el director general de la Policía Nacional del Perú darán a conocer muy pronto un nuevo plan para combatir la inseguridad ciudadana.

Asimismo y sin dar más preámbulo, ratificó su más pleno respaldo a las instituciones castrenses en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Agregó que estas siempre han estado y están al servicio del país.

“Reafirmó mi respeto a la institucionalidad de las FFAA y PNP, símbolo de unidad, coraje, entrega y patriotismo. Sigamos trabajando juntos para impulsar el desarrollo, sigamos trabajando juntos para cumplir los anhelos de nuestro pueblo: el Perú”, puntualizó.

PEDRO CASTILLO FIRME EN DISCURSO DE 100 DÍAS DE GOBIERNO

Este miércoles 10 de noviembre, Pedro Castillo viajó hasta la ciudad de Ayacucho para brindar el balance por sus 100 días en el Gobierno. Al inicio de su discurso, el jefe de Estado respondió a sus detractores y críticos, a los que tildó de ‘sinvergüenzas’ por no hacer nada y “dedicarse 200 años a robarle al país”.

“Con poca vergüenza, un sector me dice que no he hecho nada, si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años no hicieron nada por la patria hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exigen que en 100 días resuelva los problemas del país”, expresó el mandatario.

Castillo Terrones defendió el rumbo de su gobierno y se refirió a las críticas que le hacían durante campaña.

“A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá. También desde la campaña me decían comunista y que les voy a quitar sus propiedades y sus ahorros, yo me pregunto han pasado 100 días de su gobierno ¿a alguien le he quitado sus casas y sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? Puras mentiras”, aseguró firme en su decisión de poner a sus ministros en favor del pueblo.

