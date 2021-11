Perú vs. Bolivia: protocolos que deberás cumplir antes de ingresar al estadio Nacional

Todo listo para el encuentro Perú vs. Bolivia.

Esta noche la bicolor se juega el todo por el todo ante su similar de Bolivia, es por eso que este partido es decisivo para conocer si tenemos o no un chance de seguir en recta rumbo a Qatar 2022.

Pero, no solo se necesita de los 11 de Ricardo Gareca en la cancha, recuerda que tú también hoy te juegas un partidazo, sobre todo si vienes al Estadio Nacional para alentar al equipo de tus amores.

Así es, toma en cuenta que en nuestro país aún seguimos en emergencia sanitaria, es por esa razón que debes cumplir ciertos protocolos necesarios para tu bio seguridad.

Para ello, el general PNP Jorge Angulo Tejada, mencionó cuáles son los protocolos que sí o sí debes seguir si quieres entrar de manera segura al coloso deportivo.

* Para empezar, es importante que sepas que cada entrada está enumerada y que debes sentarte en el lugar específico, ya que cada asiento tiene una distancia prudencial como medida de seguridad. Por eso, debes respetar tu fila y lugar específico.

* Otra recomendación que brinda el efectivo policial a cargo de brindar la seguridad antes, durante y después del encuentro deportivo es: llevar sí o sí tu mascarilla.

* No olvides aportar tu DNI que es vital para la identificación antes de entrar al Estadio Nacional. No se admiten copias.

* Durante el encuentro deportivo entre Perú vs. Bolivia, no se permite entrar ni con bebidas ni con alimento. Así sean snacks. Está prohibido ingerir algún tipo de alimento dentro del Estadio Nacional.

* No olvides mantener el respeto hacia el equipo oponente. Recuerda que ya hemos sido sancionados por pifiar cuando iniciaba el himno nacional del contrincante. Demostremos que somos respetuosos y sobre todos mantenemos esa unión durante este importante encuentro.

* Recuerda que por el momento y como una manera de prevención, está prohibido agruparse para hacer barra con bombos, trompetas, ya que eso genera aglomeraciones. Además muchas personas al contar se bajan las mascarillas y eso genera más exposición frente al COVID 19.

* Como una recomendación adicional, puedes llevar una mascarilla adicional por si laque tienes que se rompe o ensucia. También carga alcohol para mantener limpias tus manos.

No cabe duda este 11 de noviembre se vivirá un momento muy importante para los peruanos, es por eso que se necesita de la cooperación de todos los peruanos.

El fútbol es una fiesta y como tal hay que vivir este encuentro y mejor aún siguiendo todas las indicaciones por parte de la Policía Nacional del Perú.

A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS. BOLIVIA

El partido está programado para las 9:00 p.m. hora peruana. La diferencia de horario con Bolivia es de 1hr, por lo que el cotejo en el país altiplánico se podrá seguir desde las 10:00 p.m.

CÓMO VER EN VIVO PERÚ VS. BOLIVIA - GUÍA DE CANALES TV EN EL MUNDO

Perú: Movistar Deportes, Movistar Play y Latina TV

Bolivia: Tigo Sports y Cotas Televisión

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

España: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+

Estados Unidos: Fubo Sports Network

CANALES DE TV PARA VER PERÚ VS. BOLIVIA EN PERÚ

Los canales que realizarán la transmisión del duelo entre Perú y Bolivia son Movistar Deportes (cable) y Latina TV (señal abierta). Pero también puedes seguir todas las incidencias en vivo a través de la web de Infobae Perú: goles, mejores jugadas, polémicas, detalles, declaraciones y mucho más.

