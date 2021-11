Melissa Paredes no puede contener el llanto tras conciliar con Rodrigo Cuba: “Son lágrimas de felicidad”

Melissa Paredes firmó la conciliación con Rodrigo Cuba. (Foto: Amor y Fuego)

Tras conciliar y haber llegado a una acuerdo con su aún esposo Rodrigo Cuba, Melissa Paredes se retiró de las instalaciones del centro conciliatorio, y aunque evitó dar mayores declaraciones, resaltó que estaba muy contenta. Asimismo, se sacó la mascarilla para que vieran su gran sonrisa, pero no pudo evitar derramar una lágrimas.

“Estoy muy contenta porque la verdad siempre sabe” , dijo Melissa en un primer momento, dejando en claro que no iba a hablar más. Aún se mostraba fuerte ante la situación que estaba atravesando. “Todo está bien gracias a Dios, voy a empezar de nuevo, voy a luchar por mi hija”, acotó.

Quien dio detalles de la conciliación fue su abogada Patricia Simons, señalando que ésta se llevó a cabo de mutuo acuerdo, además del divorcio . Rodrigo Cuba se quedará con el inmueble donde ambos vivían y el menaje, la tenencia será compartida y la pensión de la pequeña Mía será compartida de manera equitativa .

“Se ha llegado a un acuerdo, visitas, bienes, alimentos, y una pensión de alimentos pago del 50% de la educación escolar y universitaria”, resaltó uno de los abogados de Melissa Paredes en un enlace con Amor y Fuego.

Por su parte Patricia Simons resaltó: “la tenencia compartida no se le ha privado al padre de nada. Sin embargo, respecto al departamento se le ha dejado, un bien social, al padre. Se le ha reconocido a Melissa una pequeña poción a pesar de que es un bien social”.

Una vez culminada la entrevista a la abogada, el reportero de Amor y Fuego volvió a acercarse a Melissa Paredes, quien señaló que estaba tranquila y feliz. Con el fin de demostrar lo dicho, se sacó la mascarilla y mostró una gran sonrisa, pero no pudo evitar llorar.

“¿Por qué esas lágrimas?, le preguntó el reportero, a lo que ella respondió que era de felicidad . Tras ser consultada por cuál sería el mensaje que le daría a las mujeres, su abogada rápidamente respondió por ella: “Trabajar duro para salir adelante”. A lo que ella solo asintió como una forma de respaldar las palabras de su defensora.

RODRIGO CUBA ASISTIÓ A CONCILIACIÓN CON EL TRAJE DE SU BODA

Rodrigo Cuba asistió al centro de conciliación con el mismo traje que usó en su boda. Aunque no dio declaración alguna, el atuendo que usó para esta ocasión significó más que mil palabras. De esta manera, el futbolista dio por concluida su relación con la madre de su hija. Como se recuerda, la pareja se casó el 22 de diciembre del 2016, producto de su relación, nació la pequeña Mía.

Su padre Jorge Cuba también hizo lo propio y usó el mismo traje que usó en la boda de su hijo. Ya en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre, el exviceministro indicó que fue un acto simbólico.

PADRE DE RODRIGO CUBA CONFIRMA QUE NO ESTUVO DE ACUERDO CON LA BODA

Jorge Cuba asistió al ser de Amor y Fuego para hablar de la situación legal que enfrenta su hijo. Tras revelar que está feliz de que todo haya acabado, el letrado reveló que nunca estuvo de acuerdo con la boda de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes.

“Yo hice una radiografía de ella, por qué quería saber con quién se iba a casar mi hijo. Ella desde hace más de 10 años ella se mueve por el mundo del espectáculo. Ella ha tenido muchas relaciones anteriores antes de iniciar con mi hijo”, comentó.

Asimismo, el exviceministro aseguró que nunca le dijo al futbolista que no se case, sino por lo contrario, que tenga mucho cuidado con ella debido a todos los escándalos que había protagonizado en el pasado. “Yo no le decía que no, solo que vaya muy cuidado”, indicó Jorge Cuba, quien acotó que “Ella (Melissa) es la madre de mi nieta. Sí hubieron algunas discrepancias, pero eso ya se terminó y la respeto”

Tras saberse del ampay, Jorge Cuba no ha dudado en brindarle todo su apoyo al futbolista.