Rodrigo Cuba firmó conciliación con Melissa Paredes usando el mismo terno de su boda

Rodrigo Cuba usó su mismo traje de boda. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba asistió al centro de conciliación con el mismo traje que usó en su boda. Aunque no dio declaración alguna, el atuendo que usó para esta ocasión significó más que mil palabras. El futbolista llegó a un acuerdo este jueves de noviembre con Melissa Paredes.

Las abogadas de ambas partes señalaron que la conciliación se firmó de mutuo acuerdo, además del divorcio.

“Se ha llegado a un acuerdo, visitas, bienes, alimentos, y una pensión de alimentos pago del 50% de la educación escolar y universitaria”, resaltó uno de los abogados de Melissa Paredes en un enlace con Amor y Fuego.

Por su parte, Patricia Simons resaltó: “la tenencia compartida no se le ha privado al padre de nada. Sin embargo, respecto al departamento se le ha dejado, un bien social, al padre. Se le ha reconocido a Melissa una pequeña poción a pesar de que es un bien social”.

El padre de Rodrigo Cuba expresó estar muy feliz con este acuerdo, por el bien de su nieta, y que todo se ha solucionado. Una vez firmada la conciliación, Rodrigo se tomó una foto con su padre, ambos muy sonrientes, la cual no dudó en publicar en su red social.

De esta manera, el futbolista dio por concluida su relación con la madre de su hija. Como se recuerda, la pareja se casó el 22 de diciembre del 2016, producto de su relación, nació la pequeña Mía.

JORGE CUBA FELIZ CON LA CONCILIACIÓN DE SU HIJO RODRIGO

Jorge Cuba fue el único que se refirió a la situación que enfrenta su hijo y confirmó que nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio, y se lo hizo saber. Sin embargo, decidió apoyarlo por el gran amor que le tiene a su hijo.

“Yo hice una radiografía de ella, por qué quería saber con quién se iba a casar mi hijo. Ella desde hace más de 10 años ella se mueve por el mundo del espectáculo. Ella ha tenido muchas relaciones anteriores antes de iniciar con mi hijo”, comentó.

Asimismo, el exviceministro aseguró que nunca le dijo al futbolista que no se case, sino por lo contrario, que tenga mucho cuidado con ella debido a todos los escándalos que había protagonizado en el pasado. “Yo no le decía que no, solo que vaya muy cuidado”, indicó Jorge Cuba, quien acotó que “Ella (Melissa) es la madre de mi nieta. Sí hubieron algunas discrepancias, pero eso ya se terminó y la respeto”

Tras saberse del ampay, Jorge Cuba no ha dudado en brindarle todo su apoyo al futbolista. Incluso, también asistió al centro de conciliación con el mismo traje que usó en la boda de Rodrigo y Melissa Paredes. Ya en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre, el exviceministro indicó que fue un acto simbólico.