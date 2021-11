Run Run: el zorro pasa así su cuarentena en el Parque de Las Leyendas

Run Run llegó al Parque de Las Leyendas pesando 7.4 kilogramos y, aunque no tiene bajo peso, no está en una condición corporal óptima. | Foto: Parque de las Leyendas

Run Run, el zorro andino que fue confundido con un perro y criado como una mascota en Comas, se encuentra ahora en el Parque de Las Leyendas en manos de especialistas en fauna silvestre que lo cuidarán luego de haber sido rescatado el último lunes por la noche con un dardo tranquilizante.

El zorro más famoso del país fue capturado finalmente por personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, que lo trasladó al parque zoológico para su observación.

La subgerente de Zoología del Parque de Las Leyendas, Giovanna Yépez Grande, informó que Run Run llegó el lunes a las 10:30 de la noche en pleno proceso de recuperación, tras haber sido anestesiado para su captura.

El equipo que recibió a este zorro andino (cuyo nombre científico es Lycalopex culpaeus) lo dejó despierto. En los próximos días se ha propuesto observar el progreso de su conducta, porque su medioambiente ha cambiado, precisó.

RUN RUN EN CUARENTENA

El zoológico Parque de Las Leyendas informó que los expertos se asegurarán que Run Run se sienta tranquilo, para luego programar un control sanitario en que se le tomará muestras sanguíneas, análisis de salud (funcionamiento renal y hepático) y se descartará enfermedades que podría haber adquirido por vivir cerca de animales domésticos.

Yépez Grande precisó que Run Run estará en cuarentena en los próximos 30 días, lapso durante el cual no saldrá de su jaula, no lo juntarán con otros dos zorros andinos que viven en el Parque de Las Leyendas ni lo juntarán con otras especies. Luego pasaría a otra zona del zoológico más amplia y podrá ser visto por los visitantes.

Run Run llegó al Parque de Las Leyendas pesando 7.4 kilogramos y, aunque no tiene bajo peso, no está en una condición corporal óptima. Respecto a su alimentación, se le proveerá carnes rojas, blancas y un poco de frutas.

VECINOS DE COMAS TRISTES SIN RUN RUN

Maribel Sotelo, madre del adolescente que criaba al zorro, se mostró triste con la partida de Run Run porque en la zona le habían agarrado cariño al animal. “Estamos tristes, lo que yo pido es que donde vaya Run Run que le den su espacio para poder ir a verlo, porque los vecinos también quieren ir a visitar, se han encariñado bastante. Están llorando arriba. A mi hijo también le ha chocado [la noticia]”, comentó a ATV Noticias.

Refirió que quedaron en avisarle en caso atrapen a Run Run, sin embargo, se enteró la noche del lunes por los vecinos.

La señora Sotelo comentó que el animalito ya era bastante querido, y más bien los vecinos estaban molestos porque habían llamado a la prensa, lo que provocó que se lleven al zorro.

“No era agresivo. No mordía a los niños, jugaba con los perros. Le hicieron mucho laberinto y decían que muerde y que era peligroso, peor no era así”, precisó.

Pidió que en su nuevo hogar no lo descuiden, que no lo abandonen, no lo dejen y pidió también saber exactamente dónde va a estar. “No nos han informado, pero queremos saber para poder ir a visitar”, indicó.

RUN RUN EN ONLYFANS

Run Run, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el tráfico de animales silvestres en el Perú, tiene abierta nada menos que una cuenta de OnlyFans por una buena causa. Con el apoyo de Profonanpe, se busca recaudar fondos para los centros que se encargan de rehabilitar, criar o custodiar a los animales.

Profonanpe es una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático.

(Con información de Agencia Andina)

