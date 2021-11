COVID-19: Perú logra la inmunización del 58% de su población. (Foto:Minsa)

Perú logró la inmunización de 16 millones 125,908 personas, quienes recibieron las dos dosis contra el COVID-19. La cantidad mencionada es equivalente al 58% de la población objetivo que en el Perú son un poco más de 28 millones de personas. El rango de edad oscila entre los 12 años a más.

A través de las redes sociales del Ministerio de Salud (Minsa), la institución dio a conocer que las dosis aplicadas (incluye 1era, 2da y 3ra dosis) son 36 millones 954,029 en total.

Para tener cifras más exactas, es necesario indicar que del total de dosis aplicadas desde el inicio de la vacunación en Perú hasta ayer, 20 millones 524,404 han sido empleadas para la primera dosis, 16 millones 125, 809 para la segunda dosis y 303,816 para una tercera dosis.

Se sabe que durante el 09 de noviembre fueron 90,329 personas las que recibieron algún tipo de dosis. En el caso de la primera dosis fueron un total de 43,538 personas, para la segunda asistieron 41.773 personas y para la tercera dosis 5,018 personas. Resaltamos que estas tres últimas cifras corresponden únicamente al día de ayer.

Es preciso indicar que la vacunación se viene dando desde los 12 años en adelante y la tercera dosis está siendo aplicada para el personal de salud y todas las personas mayores a 65 años.

Cifra de vacunados hasta el 09 de noviembre en Perú. (Foto:Minsa)

CIFRAS DEL GRUPO DE RIESGO

El grupo de riesgo está conformado por las siguientes características y la cantidad mencionada corresponde al total de dosis aplicadas hasta el momento:

Personas gestantes 151,955. Personas con Enfermedades Raras y Huérfanas 55,985. personas con trastornos mentales y neurodesarrollo 53,542. Pacientes oncológicos y personas con Síndrome de Down, 19,002 y 13,987 según el orden.

Pacientes con Hemodiálisis 9,572 y personas en espera o con algún trasplante de órganos 9,572.

RÁNKING DE POBLACIÓN VACUNADA POR CIUDAD

Hemos realizado un ranking de las 5 ciudades con mayor cantidad de inmunizados y las 5 ciudades con la menor tasa de inoculados con ambas dosis. Para ello nos basamos en la última información compartida a través del Repositorio Único de Información en Salud (Reunis) que fue hasta las 18:00 horas del día 09 de noviembre.

- Ica con el 67.5% de su población vacunada

- Lima con el 64.8% de su población vacunada

- Áncash con el 64.4% de su población vacunada

- Callao con el 64.1% de su población vacunada

- Arequipa con el 63.4% de su población vacunada

Por otro lado, el ranking actualizado de las 5 ciudades con menor porcentaje de vacunados es el siguiente.

- Madre de Dios con el 30.9% de su población vacunada

- Loreto con el 35.0% de su población vacunada

- Puno con el 35.1% de su población vacunada

- Ucayali con el 38.0 de su población vacunada

- Huánuco con el 41.8% de su población vacunada

Se encontró una diferencia en comparación a la cifra de ayer. Hoy Arequipa superó a Moquegua en la cantidad de población inmunizada con ambas dosis. No obstante, se mantiene el número de 10 regiones que aun no logran vacunar al 50% de su población objetivo.

Es importante resaltas que el único distrito en todo Perú que a ha vacunado al 100% de su población objetivo es Cielo Punco en Cusco.

LA LUCHA CONTRA LAS NOTICIAS FALSAS

No es una novedad esta situación. Desde el inicio de la pandemia las historias conspiraciones comenzaron a ganar terreno en varias partes del mundo y Perú no ha sido ajeno a ello.

En un inicio se trató de engañar a la población con la idea de que la vacuna tenía un “microchip 5G” o que todo era creado por Bill Gates, entre otros magnates, lo cual fue desmentido por la Organización Mundial de la Salud.

El Minsa alerta sobre las nuevas noticias falsas que vienen circulando en WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Si alguien te envía una noticia falsa no la compartas porque hay personas que creen en todo lo que se les dice por diversos factores. No te vuelvas cómplice de la desinformación y por ende aliado de la no vacunación.

Minsa alerta sobre noticias falsas. (Foto:Twitter)

