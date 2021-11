Burdel ofrece ingreso gratis a vacunados contra la COVID-19

Buscan nuevas alternativas para motivar a su ciudadanos a que se vacunen. En medio de la pandemia por coronavirus que sigue cobrando vidas en todo el mundo, las jornadas de vacunación siguen avanzando a paso lento. Es por esta razón que un burdel en Austria se le ocurrió la “brillante idea” de ofrecer entradas gratuitas para todos los hombres que reciban sus dosis contra la COVID-19.

El burdel se llama Funpalast y está ubicado en Viena. En la descripción del establecimiento podemos encontrar que es un “saunaclub de estrellas del sexo. Para incentivar la vacunación, han comenzado a repartir vales por un valor de 40 euros (U$S 46,36) a cualquier persona mayor de 18 años que acepte inmunizarse contra el coronavirus.

“La gente viene aquí a divertirse, y así ayudamos un poco a nuestro gobierno a que la gente se vacune. El negocio no es tan bueno porque mucha gente no viene por miedo al coronavirus, y tenemos muchas normas del gobierno. Tenemos la norma 2G, por lo que no se puede entrar en cualquier pub o en cualquier restaurante o bar”, especificó Christoph Lielacher, propietario del burdel Funpalast.

Mientras que los clientes masculinos tienen acceso gratuito al burdel, a las mujeres no se les permite la entrada, por lo que se les ofrece un vale para el club de fitness cercano, “para que todo el mundo pueda venir”, añadió. Aunque ofrecen descuentos con la entrada gratuita, no incluyen el sexo con las prostitutas que trabajan ahí, ya que si quieren acceder a sus servicios, deben realizar un pago.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTA OFERTA?

La oferta tiene lugar todos los lunes de 16 a 22 horas, y se produce después de que el gobierno austriaco prohibiera a partir de este lunes el acceso a ciertos espacios públicos, como restaurantes, hoteles y cafés, a los clientes no vacunados.

Esta nueva estrategia del Gobierno Austriaco se ha titulado “regla 2G”, la cual se introdujo en respuesta a un aumento de los casos de COVID-19, y tiene como propósito servir de “incentivo para que la gente vaya a vacunarse”, comentó el jefe de estado, Alexander Schallenberg.

Los residentes en Austria que no estén vacunados contra el COVID-19 podrían enfrentar nuevas restricciones y confinamientos si el número de contagios sigue subiendo, dijo el canciller, Alexander Schallenberg, el viernes en la noche tras una reunión con líderes estatales para discutir la respuesta a un rápido rebrote.

“La pandemia aún no ha quedado atrás. Estamos a punto de tropezar con la pandemia de los no vacunados”, afirmó Schallenberg.

Schallenberg anunció que si el número de pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos del país llega a 500, el equivalente al 25% de su capacidad total, la entrada a negocios como restaurantes y hoteles estará limitada a las personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad.

