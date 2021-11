Bebé nace con “cola humana de 12 cm” y sorprende a médicos del mundo

Según el informe del Journal of Pediatric Surgery Case Reports, este inusual caso se documentó por primera vez a inicios del año 2021 en el Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) de Fortaleza, capital del estado de Ceará, en Brasil, y esta semana tomó relevancia a nivel mundial. Las informaciones oficiales indican que este bebé nació de manera prematura a las 35 semanas y dejó sorprendidos a los médicos que atendieron el parto al ver que salió del cuerpo de la madre con una formación externa, la cual fue denominada como una “cola humana” de 12 centímetros.

Siguiendo lo escrito en el informe médico, la condición, registrada por primera vez en Brasil, es una anomalía congénita rara, la cual se entiende como un “apéndice fibroelástico”, que era sostenido por una “cola”, formada por un cordón fibroso, que emergió de la región paraventral lumbosacra izquierda. Para poder brindarle una mejor calidad de vida al recién nacido, los médicos tuvieron que realizar una cirugía de extirpación.

El dato: a nivel mundial, solo se han registrado 40 casos similares. El primero en ser documentado se remonta al siglo XIX.

INFORME MÉDICO DEL BEBÉ

Entre las explicaciones se resalta lo expuesto por Humberto Forte, pediatra residente que participó en el procedimiento al recién nacido. Estas fueron sus primeras observaciones, las cuales detalló en diálogo con el diario O Povo.

“Los apéndices cutáneos lumbosacros y otras lesiones cutáneas son un importante indicio de afectación del sistema nervioso. Después del análisis clínico y los exámenes de imagen, no identificamos ningún componente neurológico. Esto hizo menos compleja la cirugía de remoción. Aún no hay una causa concreta definida. La teoría más aceptada es una alteración en la regresión de la cola embrionaria que todos tenemos durante nuestra fase de desarrollo. Sin embargo, aún no se ha definido la etiología de la alteración”, concluyó.

Este tipo de casos pueden ser observados por el personal médico durante las semanas de gestación. Para poder encontrar una anomalía de esta naturaleza se necesita realizar una ecografía de calidad (USG).

¡ATENCIÓN! Las siguientes imágenes podrían afectar la sensibilidad de algunos lectores. Por favor, tomar las precauciones del caso.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL EMBARAZO?

Esta es la información oficial que se explica en el portal de la Oficina para la salud de la mujer (OASH) de los Estados Unidos.

El embarazo consiste en aproximadamente 40 semanas contando desde el primer día de tu último período menstrual. Se agrupan las semanas en tres trimestres.

- Primer trimestre (de la semana 1 a la 12): El cuerpo pasa por muchos cambios. Los cambios hormonales afectan prácticamente a todos los sistemas de órganos. Estos cambios pueden manifestar síntomas incluso en las primeras semanas de embarazo. El retraso menstrual es un signo evidente .

- Segundo trimestre (de la semana 13 a la 28): La gran parte de las mujeres siente que el segundo trimestre de gestación es más fácil de llevar que el primero. De todas maneras, es igual de importante mantenerse informada sobre el embarazo durante estos meses. Notarás que algunos síntomas, como las náuseas y la fatiga, desaparecerán. Pero ahora se presentarán nuevos cambios en el cuerpo que serán más evidentes. El abdomen se expandirá de acuerdo con el crecimiento del bebé. Y antes de que termine este trimestre, sentirás que el bebé comienza a moverse.

- Tercer trimestre (de la semana 29 a la 40): Algunas de las molestias propias del segundo trimestre continuarán. Además, muchas mujeres sienten dificultad para respirar y necesitan ir al baño con mayor frecuencia. Esto se debe a que el bebé está creciendo más y más y ejerce más presión sobre los órganos.

SEGUIR LEYENDO